La excepción que permite circular a 150 km/h sin ser multado

redacción Domingo, 26 de junio 2022, 12:13 Comenta Compartir

Desde marzo de 2022, las normas de circulación se han endurecido, esto hace prever un verano más caro en multas. La Dirección General de Tráfico quiere reducir el número de siniestros en 2022, una situación que no está revirtiéndose, pues en lo que va de año se suman ya más de 500 muertes en vías interurbanas, un 18% más.

Una de las medidas más polémicas de la nueva norma es que los adelantamientos habrán de realizarse sin superar la velocidad máxima. Hasta ahora, se permitían 20 kilómetros por hora adicionales.

Las infracciones por no respetar el límite de velocidad de la vía son cada vez más frecuentes, según advierte la DGT en sus campañas de vigilancia. Correr no está permitido aunque muchos juegan al límite. De hecho, cada vez son más los trucos que circulan por redes sociales y foros para intentar 'escaparse' de las multas de tráfico. 'Cómo evitar caer en un radar' o 'cómo librarse de una multa por exceso de velocidad' son búsquedas muy frecuentes en Internet. ¿Los resultados? Muchos trucos que prometen convertir tu matrícula casi en una matrícula fantasma y que no sea captada correctamente por los radares, sin embargo, esto podría salirte muy caro.

Tráfico penaliza con severas multas este tipo de infracciones. «El exceso de velocidad conlleva sanción económica de 100 a 600 euros y pérdida de 2, 4 o 6 puntos del permiso de conducir. Y si superas en 60 km/h el límite urbano o en 80 el interurbano, se convierte en delito», recuerdan en su cuenta oficial de Twitter.

Además, la DGT cuenta con un 'arma' infalible: el radar Velolaser. Las autoridades tienen 60 unidades y su número en las carreteras puede crecer en el futuro.

Solo existe una excepción a estos ejemplos y son los vehículos que, por razones de ensayo o experimentación, les haya sido concedido un permiso especial rebasar las velocidades establecidas como máximas en 30 kilómetros por hora. Eso sí, solo podrán hacerlo «dentro del itinerario fijado y en ningún caso cuando circulen por vías urbanas, travesías o por tramos en los que exista señalización específica que limite la velocidad».

La DGT ha repetido por activa y pasiva lo importante que es respetar las normas de tráfico. Especialmente, la referida a la velocidad en la vía. Según los últimos datos de Tráfico, en el 23% de los siniestros mortales del año 2020 se apreció la velocidad como un factor concurrente, solo por detrás de las distracciones y por delante del alcohol.

La nueva Ley de Tráfico hace hincapié en esta materia. Respecto a las distracciones al volante, muy vinculado al uso y expansión de las nuevas tecnologías, la DGT aumenta de 3 a 6 puntos el «sujetar un aparato electrónico con la mano». Para acabar con el exceso de velocidad, a la DGT se le ha ocurrido prohibir rebasar el límite en 20km/h en carreteras secundarias para adelantar. Una norma muy polémica y que podría caer en menos de un año si los resultados no acompañan.