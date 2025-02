Cómo evitar las ciberestafas: Cinco consejos para no perder tus ahorros Cinco consejos para no caer en la trampa de los delincuentes

Los pagos online ponen, en numerosas ocasiones, en peligro nuestros ahorros. La fiabilidad de los comercios online cada vez es más complicada de detectar y provoca que cerca del 95% de los usuarios está preocupado por la seguridad de sus datos a la hora de efectuar pagos por Internet. El aumento de las amenazas online es una preocupación constante, a la que los españoles están cada vez más atentos, especialmente cuando afecta a sus ahorros. Según el CIS, casi la mitad afirma haber experimentado algún intento de ciberestafa. Para evitar ser víctima de una ciberestafa es importante visitar páginas web certificadas, utilizar pasarelas de pago confiables y establecer contraseñas robustas.

Una encuesta realizada por PaynoPain ha desvelado que el 94,5% de los usuarios se preocupa por la seguridad y la privacidad de sus datos al hacer pagos online. Para pagar de una manera segura en un entorno cada vez más expuesto a los peligros en Internet, PaynoPain aporta cinco consejos clave:

- Contraseña a prueba de ciberdelincuentes: emplea claves fuertes y seguras para las cuentas online. Es importante alejarse todo lo posible de las sencillas o predecibles, como fechas de nacimiento. Es aconsejable combinar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales; cambiarlas de una manera periódica; y no utilizar la misma contraseña para múltiples cuentas.

- Datos personales intransferibles: deben estar protegidos en todo momento. Los usuarios deben evitar compartir información sensible (números de tarjeta, contraseñas, etc.) a través de correos electrónicos no seguros o páginas web sin la certificación pertinente. Es importante no dar respuesta a los emails sospechosos que soliciten datos confidenciales.

- Páginas web con seguridad: antes de proporcionar información personal o realizar pagos online, es crucial asegurarse de que la página web es segura y está cifrada. Para comprobarlo, se debe localizar el icono de un candado en la barra de direcciones y verificar que la URL comienza con el prefijo «https://». Esa 's' indica que la conexión es segura y que los datos están protegidos.

- Utilizar plataformas de pago confiables: la tarjeta de crédito es la opción favorita de los españoles a la hora de realizar un pago (57,4%), según los resultados del estudio de PaynoPain. En el mercado existen pasarelas confiables como Paylands que garantizan una experiencia de pago ágil e intuitiva a los usuarios para pagar de una manera sencilla desde cualquier dispositivo.

- Actualizar los sistemas: es aconsejable instalar la última versión de los sistemas operativos. Estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que ayudan a protegerse contra las vulnerabilidades más comunes.

«Las ciberestafas son una preocupación creciente. Por suerte, los españoles están cada vez más concienciados. Sin embargo, cualquier precaución es poca. Desde PaynoPain recomendamos mantener actualizados todos los dispositivos; establecer contraseñas difíciles de adivinar; visitar páginas seguras; y no fiarse de cualquier plataforma de pago. Si hacemos esto, podemos vivir mucho más tranquilos», sostiene Jordi Nebot, CEO y cofundador de PaynoPain.