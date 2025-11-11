HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?

El Euromillones deja un nuevo millonario este martes pero mantiene el Eurobote de 123 millones

La recaudación del sorteo ascendió a 49.471.050,20 euros

R. H.

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:40

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de noviembre de 2025, está compuesto por los números 4, 22, 32, 36 y 47. Las estrellas son los números 2 y 10. El Millón ha correspondido al código VLP57723.

La recaudación del sorteo ascendió a 49.471.050,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 123 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 8 de San Fernando (Cádiz), situada en Real, 151.

