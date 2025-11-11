El Euromillones deja un nuevo millonario este martes pero mantiene el Eurobote de 123 millones

R. H. Martes, 11 de noviembre 2025, 22:40

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de noviembre de 2025, está compuesto por los números 4, 22, 32, 36 y 47. Las estrellas son los números 2 y 10. El Millón ha correspondido al código VLP57723.

La recaudación del sorteo ascendió a 49.471.050,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 123 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 8 de San Fernando (Cádiz), situada en Real, 151.