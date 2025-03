Lo que debes saber si te toca el Euromillones: tiene fecha de caducidad

R. H. Sábado, 8 de junio 2024, 08:17 Comenta Compartir

El Euromillones es uno de los sorteos más famosos y soñados de Europa. El millonario bote que ofrece cada martes y viernes es de lo más codiciado en países como España, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo, y es que en cada ciclo de inicio del sorteo, los ganadores de la primera categoría pueden embolsarse hasta 17 millones de euros. Una cifra que, desde luego, no pasa desapercibida. Y más si le sumamos las acumulaciones de aquellos sorteos que terminan sin un ganador, donde el premio puede alcanzar los 240 millones de euros.

Aunque no es nada fácil hacerse con este bote, si resultas afortunado, hay algo que debes saber: cobrarlo tiene fecha de caducidad. Y es que, aunque parece imposible que alguien no corra al banco al ganar semejante cantidad, lo cierto es que puede ocurrir y este premio puede acabar en manos del Estado o quedarse en poder de la empresa del sorteo. ¿El motivo? si ha pasado cierto periodo de tiempo y no se ha ido a cobrar, ya no podrá hacerse. Y ha ocurrido. Alguno de los ganadores del sorteo, ya sea por olvido, haber perdido el boleto o diversas razones, finalmente no ha podido reclamar su premio.

Así que, si eres jugador de este sorteo, deberías tener en cuenta cuáles son los plazos para evitar que un tan ansiado premio se te escape de las manos. Al tratarse de un sorteo regional, los plazos de reclamación del premio dependen del país participante. En el caso de España, el plazo de cobro máximo es de tres meses. Pasado dicho, el premio no podrá reclamarse.

Además, han de tenerse en cuenta los montos. No es lo mismo cobrar un premio inferior a dos mil euros, que uno que alcanza o supera el millón. En los casos en que se trate de sumas por debajo de los 2.000 euros, los afortunados podrán acudir sin ningún problema a cualquiera de las Administraciones de Lotería dispuestas en todo el país. Sin embargo, si se trata de cifras mayores, deberás acudir a entidades concertadas con el Estado.

En España, los bancos en los que se puede cobrar el Euromillones son:

Unicaja

Banco Sabadell

BBVA

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur

Kutxabank

Abanca

Cajamar

Ten en cuenta que, en ningún caso, los bancos están habilitados legalmente para cobrar algún tipo de comisión o recargo. De hecho, tampoco pueden obligarte a abrir una cuenta corriente para realizar dichos trámites.

Temas

Premios

Apuestas

Euromillones