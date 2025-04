La estafada por el falso Luis Miguel: «Me decía cosas que me llegaban al corazón y yo lo creía todo, como una estúpida»

Doménico Chiappe Madrid Miércoles, 20 de marzo 2024, 09:26 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

Se hospedaba en un hostal sin recepcionista en una vía de servicio de la carretera de Brunete, a media hora de Madrid. Transcurrían las últimas horas de Sandy Somarriba, la estafada por el falso Luis Miguel, en España. «No me importa que sepan quién soy. Los demás pueden aprender de una lección que ha sido tan dolorosa y dura para mí». Vive entre Nicaragua y Estados Unidos. Ahora está con un familiar en Las Vegas. Calcula que perdió unos 10.000 dólares aunque prefiere no sumar lo sustraído. Desde que se publicó su historia en este periódico ha aparecido en distintos programas de televisión. Aquí su relato completo.

-¿Cómo contactó con usted?

-A mí me gusta Luis Miguel y me gusta su música. Un día estaba en Facebook, donde salía una imagen de él y decía: ¿quieres chatear conmigo? Envíame un mensaje. Yo lo envié y empezamos a chatear ida y vuelta. Me preguntó si yo era fanática de él, le dije que sí. Me dijo que podríamos hablar más si adquiría la tarjeta de fanática. La tarjeta bendita me costó 500 dólares. Él me dio una dirección electrónica de una empresa. Porque decía que en Estados Unidos a las celebridades las controlan terriblemente, incluso el tiempo que pasan en el teléfono y a dónde van. Yo contacté con ellos.

-¿Cómo se llamaba la empresa?

-No lo sé. Tengo una dirección de email para contactar.

-¿Cuándo sucedió?

-Hace casi un año. Así comenzó la cosa. Yo le escribía y él me respondía. Para atrás y para adelante. Hasta que me dijo que un día me iba a sorprender. Que me iba a conocer en mi casa. Pasaban los días y no me enviaron la tarjeta (de fan) a mí. Se la enviaron a él. No entiendo por qué. Lo voy a a denunciar porque eso es un fraude. Tenían la obligación de dármela a mí. Existe, porque yo la vi. El hombre que se hace pasar por Luis Miguel me mandó una fotografía.

-Pero usted es consciente ahora que era parte de la estafa.

-Claro.

-¿Siguieron hablando por Facebook?

-No, por Whatsapp y por mensajes de Google, que es lo mismo.

-¿Cómo tuvo su teléfono? ¿Se lo dio por Facebook?

-Yo se lo di. Estupideces he cometido a miles. La mayoría de gente me consideraba inteligente y no puede comprender cómo yo caí en esto. Me han recriminado como no tienes una idea, pero yo les digo que de nada sirve que me recriminen, porque eso no va a solucionar nada.

-¿Cómo evoluciona esa relación entre una fanática y un supuesto cantante, para sacarle dinero?

-Me decía que le prestara cien dólares para pagar la internet.

-¿Esa fue la primera petición?

-No sé si fue la primera, pero eran así. Por ejemplo, una caja que era suya (y que envió por correo postal). Yo recibí correos electrónicos de una empresa que me pedía que pagara los portes porque la caja era de él. Si ves la etiqueta dice Luis Miguel y tenía mi dirección. Me dijo que ahí había 600.000 dólares. La caja estaba retenida y si yo no pagaba, no se la entregaban.

-¿Cuánto tenía que pagar?

-Mil y algo (dólares). Y así como una imbécil le daba cien dólares, doscientos, para ayudarle a pagar.

Excusas de éxito

-¿Cómo justificaba que él, siendo un cantante de éxito, no tenía dinero?

-Que el banco se lo tenía bloqueado porque era una cuenta de negocios, y no personal.

-Cuando le empezó a pedir dinero, ¿la relación era todavía de fanática a ídolo o ya había pasado a un plano romántico?

-Él me decía: te e quiero, mi vida, te amo. Me decía cosas que me llegaban al corazón y yo lo creía todo, como una estúpida, porque eran preciosas.

-¿Como para hacer una canción?

-Casi. Él decía que nuestra canción era una suya, 'Te necesito'.

-¿Así le cautivó?

-Yo creo que a todo el mundo le pasará igual. Todos tenemos ese deseo de que nos quieran. Cuando te empiezan a decir cosas, como te amo, eres la mujer ideal... Una vez me dijo que el universo se había confabulado para que nos encontráramos.

«Todos tenemos ese deseo de que nos quieran. Cuando te empiezan a decir cosas, como te amo, eres la mujer ideal...»

-¿Cuándo empezó a hablar de amor?

-Bastante al principio. No pasaron meses. Decía que yo era comprensiva, muy amorosa y así. Que él me quería en su vida, que nunca había encontrado a nadie como yo.

-¿En cuestión de días?

-Sí, y yo le respondía del mismo tono. Yo sé que suena un poco estúpido porque él es un cantante muy famoso. Pero existen casos en la vida real. Matt Damon se casó con una persona completamente desconocida, que no era nada del otro mundo. Y el hecho de que él nunca se había casado y me decía que conmigo sí se quería casar. Bien al principio me dijo si yo estaba dispuesta a venir a España para estar con el, y yo le dije que sí.

-¿A la semana de chatear?

-Pronto, pronto, pronto, no sé exactamente. Él me decía que no me iba a explicar cómo nos íbamos a casar, pero que ya lo tenía todo puesto para que nos casáramos. Que él no quería que nadie dijera que yo era su novia, sino que dijeran que yo era su esposa. Él siempre se refería a mí como su esposa. El plan de venir a España siempre estuvo ahí.

Fotos íntimas

-¿Cómo avanzaba la relación?

-Me enviaba fotos íntimas. Yo no sé cómo se podría verificar a quién pertenecen. Era obviamente un fotografía tomada después de masturbarse. Para decirme sus sentimientos por mí.

-¿La conversación subía de tono?

-Sexo por teléfono nunca hicimos pero él me decía cosas como: cuando estemos juntos lo vamos a hacer de todas las formas. Aquí y allá.

-¿Le hablaba en inglés?

-Los chat están en inglés, pero él no domina bien el idioma. Yo soy perfectamente bilingüe. La construcción que usa en las frases es incorrecta. Pero a él no le gustaba que yo le escribiera en español.

Viaje a España

-¿Organizó usted el viaje para España? ¿Decidió la fecha?

-Encontré el boleto a buen precio. Lo compré. Se lo dije. Entonces no se apareció en el aeropuerto. Me dijo que había tenido problemas, me envió un correo de un médico... Yo le dije después que eso no justifica lo que me hizo.

-Pero usted sabe que él no existe.

-Claro, pero por hablar puedes decir cualquier cosa. De por qué has hecho algo. Eso no quiere decir que fuera cierto. Anoche me llamó por teléfono y estuvo 33 minutos diciendo que sentía lo que había hecho (no recogerla al aeropuerto de Madrid). Nada te justifica, le dije. Y él seguía con la cantinela que me amaba y quería que las cosas siguieran como antes. Le dije: la mujer confiada ya no existe. Ahora es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y si dices quererme, tendrás que buscarme porque tú sabes dónde encontrarme.

-¿Para qué seguir esas conversaciones?

-Yo le seguía la corriente por si suelta alguna cosa. Ayer me dijo: es que tú me amas. Y yo le dije: sí, es cierto. No se puede amar y no sentir nada de un día para otro.

-¿Y él tiene su dirección?

-Sí.

«Me duelen mis sentimientos lastimados, heridos. Mi corazón destrozado».

-¿De qué número llama?

-De uno mío, que él usó para hacer su cuenta de Facebook. Él tuvo un montón de números telefónicos en esta relación.

-Cuando no apareció en el aeropuerto, ¿qué hizo?

-Me fui a hablar con la policía, a denunciarlo.

-¿Ya se imaginaba que algo no era como él decía?

-Que algo estaba mal, claro. Yo le había dicho que me diera un contacto de emergencia. Pero ese número no existía y cuando quise llamar, nada. Yo quería estar con él.

-A partir de ahí, qué le sucedió.

-La policía llamó al servicio social y me llevaron a un sitio y me dejaron ahí dos días. Pero recibí dinero por Western Union. Y al tener ingresos me sacaron de allí, aunque no me alcanzaba para regresar. El billete costó 1.200 dólares, y me lo compró un amigo para hacerme el favor.

Quiebra emocional

-¿No tiene más dinero?

-No, todo se lo di. Me quitó bastante dinero, no sé cuánto, porque no lo he calculado. Él a veces me lloraba: tengo este problema, me tienes que ayudar. Me sentía condolida y lo ayudaba. El otro día fui tan imbécil que malvendí un anillo de brillantes para poderlo ayudar. 800 dólares. He hecho muchos errores y lo reconozco. Pero ya le dije: de mi no vueles a recibir un centavo partido por la mitad.

«Todo se lo di. Me quitó bastante dinero, no sé cuánto, porque no lo he calculado».

-¿Qué hará ahora?

-Voy a recuperarme emocionalmente. Ha sido durísimo. Esta es una lección muy dura, con grandes estragos emocionales. Me duelen mis sentimientos lastimados, heridos. Mi corazón destrozado. Eso es lo que me duele más. Todo el mundo se centra en cuánto me quitó. Yo no digo que el dinero no sea importante, cuesta mucho ganarlo. El dinero se puede reponer, pero no un corazón destrozado. Hecho trizas, no es tan fácil.

-¿Por qué no ha bloqueado al estafador?

-Para ver si suelta alguna cosa.

-¿Cómo qué?

-Algo que revele quién es. Porque es una persona la que está detrás. Yo tengo mucho interés en que el verdadero Luis Miguel, el real, se entere de esto, que vea lo que está pasando.

