Una estación de tren del siglo XIX es ahora un hotel único y está muy cerca de Extremadura

¿Alguna vez pensaste que sería posible hospedarse en una estación de tren del siglo XIX que además es declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico? Este lugar con tanto encanto existe y a tan solo media hora de Valencia de Alcántara, muy próximo a Marvão y Castelo de Vide.

La pensión Train Spot está ubicada en la histórica estación de tren de Marvão/Beirã, un lugar que te transportará de lleno a la era industrial. Un rincón también muy natural ya que a su alrededor se encuentra el Parque Natural de la Serra de São Mamede y, dada su ubicación, representa un contacto directo con la tradición de la cultura fronteriza.

A parte de poder disfrutar de una gran tranquilidad, este paraje ofrece multitud de actividades y programas para todas las edades. Pero la más destacable es, sin duda, la actividad 'Rile Bike Marvão', que lo ha hecho recibir el Premio Nacional Cinco Estrellas en el distrito de Portalegre. Un plan pensado para los más aventureros que ofrece la posibilidad de pedalear por la antigua vía de tren con unos vehículos especiales adaptados a los raíles mientras disfrutas de las vistas del Parque Natural de São Mamede.

Los secretos de esta estación de tren

Esta estación, actualmente fuera de servicio, fue construida a finales del siglo XIX y su objetivo fue dar cobertura al ramal ferroviario de Cáceres con un tren entre Lisboa y Madrid. También pasó por sus vías el Trenhotel Lusitania hasta 2011 cuando cambió su itinerario por el cierre del ramal que tenía destino a Cáceres.

Entre los atractivos que hacen único este lugar, el principal es su decoración. Además de los carteles originales que aún se conservan, el principal reclamo es la colección de murales de azulejos policromados, realizados por el pintor Jorge Colaço, que decoran las paredes de la estación. Son 13 en total y representan lugares significativos del país como el Templo de Diana de Évora, la Torre de Belem en Lisboa, el Jardín de Santa Cruz en Coimbra o el Castillo de Marvão.

Pero Portugal ofrece otros muchos destinos que no se quedan atrás, planes que combinan naturaleza, historia y gastronomía pensados para todos los públicos. Lugares con mucho encanto, preparados para disfrutar y a muy poca distancia de nuestra región.

