Cuando la esperanza pende de un hilo

«Cuanto mejor estés, mejor vas a poder ayudar»

Como Lourdes, todos los voluntarios que atienden el Teléfono de la Esperanza asisten a cursos de preparación. Es un proceso que lleva su tiempo, admiten, pero «merece mucho la pena» porque no es una simple formación. «Es una transformación de la salud emocional del propio voluntario, porque cuanto mejor estés, mejor vas a poder ayudar a otros», expone Gustavo Rodríguez. Una afirmación en la que incide la psicóloga de la Complutense de Madrid. «Una formación adecuada no sólo va a ayudar al usuario para que se le pueda derivar al especialista más adecuado, sino también al propio voluntario para que no se desestabilice a nivel personal y no acumule él a su vez una sobrecarga emocional y de estrés», subraya Vanesa Fernández.