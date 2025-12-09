El Corte Inglés rinde homenaje a la 'esencia navideña' en su esperado anuncio de Navidad 2025 ¡Ya está aquí la Navidad! Oficialmente El Corte Inglés inicia una de sus campañas más esperadas del año

Irene Manzano Martes, 9 de diciembre 2025, 11:30

Cuando está por comenzar una nueva campaña en el año, los 'spots' del gigante comercial El Corte Inglés siempre son un arranque oficial de ello. Los anuncios de las rebajas, del otoño o los de la vuelta al cole son de los más reconocidos, pero también a estos se suma una de las campañas más importantes y mágicas del año: la de la Navidad.

Este año 2025, durante todo el anuncio se ha puesto en valor los elementos navideños más característicos como las luces, la nieve, las castañas asadas y, sobre todo, el sentimiento de volver a sentirnos como niños y la oportunidad de compartir momentos con las familias y seres queridos.

Bajo el título 'Donde vive la magia de la Navidad', El Corte Inglés inicia su tan esperado anuncio donde presenta una nueva 'Historia de Navidad'. En este pequeño relato, se combina a la perfección la fantasía y la magia con nuestra realidad. Empezamos en una estación de tren, desde donde se podrá seguir a una pequeña hada durante todo el anuncio. Pero esta hada no es la única protagonista, podemos acompañar también a uno de los trabajadores de El Corte Inglés que es el encargado de arrancar definitivamente la Navidad en todos los rincones de la ciudad donde se encuentra. Para ello, recorre sus calles, sus plazas y sobrevuela la propia ciudad en un dirigible mientras que añade mucha más música, luces y nieve.

Al final del anuncio, volvemos a esa estación de tren donde se revela otro de los mensajes que han querido destacar en esta campaña: «Que vengan todos los que están fuera» y «Que no falte ni un detalle». Así El Corte Inglés se presenta como 'la casa de la Navidad', donde se puede comprar todo lo necesario para estas fiestas tan importantes.