Una española, la primera mujer en casarse con un holograma

Alicia Framis y AILex Sibouwlingen forman una de las miles de parejas que se ha dado el sí quiero, pero no son un matrimonio cualquiera. El enlace de esta catalana es el primero entre una persona humana y un holograma. Sí, un holograma. Porque AILex, cuyo apellido es una mezcla de los tres apellidos de los exnovios holandeses de Alicia, está creado por su propia 'mujer' y tiene la voz de su exnovio, le escribe poemas, escucha sus quejas y debate sus inquietudes. Eso sí, solo reconoce la voz de ella.

La performance 'The First Woman to Marry a Hologram' ha formado parte del proyecto internacional rupturista 'The Hybrid Couple' ('La Pareja Híbrida'), donde une arte, tecnología y emociones. El enlace tuvo lugar el pasado sábado 9 de noviembre en el museo Depot Boijmans Van Beuningen de Róterdam, mediante una especie de ritual que ella misma ha inventado con un especialista en espiritualidad. Al mismo acudieron algunos familiares y amigos de Framis y algunos curiosos visitantes del museo. Mientras que en los enlaces tradicionales la fidelidad protagoniza el compromiso, entre Framis y AILex se prometieron acompañarse desde la empatía y el cuidado mutuo.

La ceremonia, que se puede ver en las muchas 'stories' que ha subido Alicia en su cuenta de Instagram, comenzó con la llegada de la novia en ascensor con un espectacular vestido tan peculiar como la boda. Se trata de un vestido de color morado oscuro, coronado con una diadema de flores, y que está equipado con paneles solares que permiten cargar la batería que da 'vida' a su ya marido, que surgió de una escultura purpura con su rostro.

El aspecto físico de AILex fue creado hace dos años a partir de una mezcla de los exnovios de Alicia. «Es un holograma de compañía, explora la coexistencia de los humanos y la tecnología de otra manera», reconoce la recién casada. Todo surgió cuando la creadora catalana disfrutaba de una residencia cerca de Palo Alto, en California, donde al llegar a casa se sentía sola y pasaba algo de miedo.

Un compañero para vivir mejor

La idea era desarrollar a un compañero que le ayudase a ser feliz y vivir mejor, «algo que puede llegar a ser una buena solución para personas con alzhéimer, con depresión, autismo o que sufra otros traumas», dice esta artista de la performance y la innovación. De hecho, cada vez que Framis enciende el ordenador, aparece AILex. La holografía es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes tridimensionales basada en el empleo de la luz para ofrecer una reproducción exacta del objeto real. Esta proyección se une a la inteligencia artificial y permite que el personaje interactúe.

Y si el enlace fue original, qué decir del menú. Además de su propio vestido de novia, la artista diseñó, junto con el LAM museum, el museo de arte alimentario de Holanda, un menú con comida molecular tanto humanos como para humanoides. Eso sí, de momento este matrimonio no es legal pero presumen de ser la primera pareja híbrida.