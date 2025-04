El español con más récords Guinness: «No voy a parar»

Christian López (Cabañas de la Sagra, Toledo, 34 años) guarda como oro en paño en su habitación un ejemplar de la edición 2021 del Libro ... Guinness de los Récords, donde comparte página, y él en grande, con Rafa Nadal y Ricky Rubio. «Imagínate el orgullo de poder figurar con ellos. Les admiro muchísimo», dice este manchego que ha consagrado su vida a desafiarse a sí mismo con exigentes retos físicos.

Christian no ha ganado ningún Roland Garros ni ha jugado un Mundial de básket batiendo el número de asistencias, pero es el español que más veces aparece en la publicación que recoge las proezas más espectaculares del mundo. Solo el año pasado le reconocieron 21, lo que le da derecho a protagonizar las páginas españolas del Libro Guinness 2023 (Planeta), a la venta desde hace tres meses.

Su primer registro fue en 2017, cuando se convirtió en el ser humano en subir el mayor número de escalones en una hora (6.765 peldaños), y desde entonces no ha dejado de acumular récords. De hecho acaba de alcanzar el número cien y con un hándicap añadido: es diabético. Y se ha juramentado para seguir haciendo historia a lo largo de 2023. «No voy a parar», afirma rotundo.

El último de ese centenar de títulos conquistados lo pulverizó al subir en una semana el equivalente a 100 kilómetros de escaleras, «más de once veces el Everest», destaca. «Me tiré 16 horas al día subiendo y bajando escaleras con pequeños descansos, y el séptimo día, como el récord se me escapaba, me tuve que emplear a fondo metiendo 21 horas sin parar».

Poco antes había fulminado otro registro al subir 17 veces en una hora los escalones de la Torre del Agua de Albacete, el depósito más elevado de España, hasta completar una altura de 1.457 metros. El récord anterior en esa disciplina lo tenía un japonés, especialista mundial en carreras verticales. «La Torre del Agua equivale a 25 pisos y cuando llegaba al último escalón, bajaba en ascensor hasta el primero mientras el crono seguía corriendo. Perdía tiempo, pero me proporcionaba un pequeño respiro para rehidratarme y tomar fuerzas para la siguiente subida. Además como soy diabético desde los 12 años tenía geles de glucosa por todos lados, el ascensor parecía un hospital de campaña, jajaja», recuerda este joven con una energía vital descomunal.

Ampliar El joven toledano en plena acción para batir el récord de los 100 metros en carreras de saco. R.C.

Christian se costea de su bolsillo su entusiasmo por superar un reto tras otro. La Universidad donde estudió y algunas empresas locales le han prestado ayudas puntuales. Pero si necesita desplazarse a Madrid para entrenarse subiendo las escaleras de las 44 plantas de la Torre Picasso, se lo paga él de su bolsillo. «Es una afición y no cobro nada a pesar de que hay una competencia tremenda a nivel mundial y es difícil batir récords. Ojalá me saliera algún esponsor que me permita hacer cosas más grandes», dice el toledado, que se ha propuesto demostrar al mundo de lo que es capaz. «Mientras disfrute intentaré conquistar nuevas metas», apunta Christian, que saca tiempo «de donde puedo» para preparar nuevos desafíos. «Si algo es lo suficientemente importante para ti, encontrarás un motivo, no una excusa».

Ahora tiene pendiente que el Guinness le certifique el récord de mantener en equilibrio el mayor tiempo posible un objeto sobre su frente. El anterior rondaba la hora y media, y él lo ha superado con creces. «Estuve dos horas y 42 minutos sujetando un palo de escoba relleno de arena que pesaba más de un kilo, ¡tela marinera!».

Sus vecinos «alucinan»

En Cabañas de la Sagra ya no se ríen cuando se cruzan con Christian galopando hacia atrás por el pueblo, disciplina en la que es un crack y para la que se ejercita a diario. Ahora sus paisanos alucinan y él no deja de sorprenderles con su portentosa imaginación para buscar una disciplina en la que batir un nuevo récord. «¡Pero cómo te atreves a hacer eso!», le dicen entre sorprendidos y admirados. Y le dan la enhorabuena. «Al principio me miraban como si estuviera loco, pero ahora ya saben que forma parte de un récord Guinness oficial, que no es cualquier cosa, que hay que prepararse... Y al cabo del tiempo te ven con otros ojos», señala optimista.

Ampliar El hombre récord español, en una de las modalidades de los registros que ha superado, la de correr con muletas. R.C.

Actualmente su ilusión y su esfuezo van encaminados a batir el récord de los 200 metros en 'retrorunning', que lo dejó en 30 segundos y 99 centésimas. «Quiero bajarlo de 30 segundos. También quiero batir el del kilómetro más rápido corriendo hacia atrás, que lo tiene un estadounidense, en 3 minutos y 22 segundos, una auténtica barbaridad».

Si lo logra superará ya el centenar de récords batidos. «Verme ahí hace unos años era inimaginable. Pero siempre me gusta apuntar alto», subraya con otra risotada. Tiene en el punto de mira los 114 récords que posee el mejor del mundo en deportes. «No estoy tan lejos». Y también quiere que conozcan sus habilidades fuera de España. De momento, han llamado a sus puertas desde el programa de la TV italiana 'El show de los récords'. «Me han contactado para ir al plató a batir alguno. Quiero hacer uno que es mantener durante diez segundos catorce sillas en equilibrio sobre mi barbilla, pero antes me tengo que recuperar de una sobrecarga en el cuello, jajajaja».

Mientras tanto Christian ha encontrado un gran aliado en su idolatrado Rafa Nadal, con quien compartió esa página de oro del Libro Guinness 2021 que guarda enmarcada en su dormitorio. Rafa es su referencia «porque se sobrepone a las adversidades». «A mí los médicos me han aconsejado que me retire de todo esto, pero sigo adelante», cuenta sobre su andadura. «No tengo la suerte de conocer a Rafa Nadal, pero comparto con él los valores de la superación y lo más importante comparto una página del Libro Guinness de los Récords del año 2021». Y eso, sin ser un récord, sí que es insuperable.