España, segundo país de la UE con menos nacimientos por mujer

España es el segundo país de la Unión Europea con menos nacimiento por mujer. Cada española tiene 1,19 hijos de media, según los datos de Eurostat correspondientes a 2020, un año especial porque fue el de los confinamientos por la pandemia de la covid, que provocaron un descenso añadido de la natalidad en todos los países. Tan solo Malta, con 1,13 hijos por mujer, está por detrás de España.

La fecundidad media en los 27 se sitúa en los 1,5 hijos por mujer, una cifra muy lejana a los 2,1 en que está cifrada la fecundidad de reemplazo, es decir, la fecundidad mínima necesaria (sin tener en cuenta la inmigración) para que una determinada población no disminuya.

Ningún país de la UE llega siquiera a los dos hijos por mujer. Encabeza la estadística Francia, con 1,83, seguida por Rumanía (1,80) y la República Checa (1,71). En el lado contrario, tras Malta y España se encuentran Italia (1,24) y Luxemburgo y Chipre (1,36).

«España tiene un problema gravísimo que no se está tomando en serio porque no es una pandemia o un incendio. Pero la reducción de la natalidad socava poco a poco los cimientos de la sociedad», explica Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, que cree que las causas de este descenso no hay que buscarlas solo en la precariedad laboral de los jóvenes, sino en «el retraso de la edad de casarse y en la falta de ganas por tener hijos». «No es un problema solo económico. En los municipios más ricos de España se tienen incluso menos hijos que en los pobres», resalta.

Los datos muestran que son los países del sur del continente los que presentan las tasas de nacimiento por mujer más bajas, mientras que las más altas se encuentran en el este y en el norte de Europa. En el primer grupo, Grecia se queda en 1,39 hijos por mujer y Portugal en 1,40. En el segundo, países escandinavos como Dinamarca y Suecia alcanzan los 1,68 y 1,67 hijos por mujer, respectivamente, aunque también hay excepciones, porque Finlandia está entre los últimos, con 1,37. Mientras, Bélgica está en 1,55, los Países Bajos en 1,54 y Alemania en 1,53.

En comparación con 2019, la mayoría de los países registraron una tasa de nacimientos por mujer más baja. España, que también entonces ocupaba la segunda posición desde abajo por detrás de Malta, estaba en los 1,23 hijos por mujer, y la media de la Unión Europea se encontraba en 1,53.