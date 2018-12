«La esencia de la vida hoy es ser visto y reconocido» Lunes, 3 diciembre 2018, 18:57

- Ha escrito que un solo instante de belleza justifica una vida. ¿Cuál ha sido su instante supremo de belleza?

- Es algo indecible, pero supongo que habrá sido algún momento en que se han unido los cinco sentidos corporales. Puede ser un aroma que te abra la memoria mientras contemplas la luz del atardecer, navegando y sintiendo la brisa al tiempo que escuchas una buena música, acaricias a un ser amado y saboreas un daiquiri.

- Como galerista, ¿qué opinión le merece que se haya sacado a subasta una obra realizada por un programa de inteligencia artificial?

- El arte es una moda que deciden los cuatro grandes galeristas reunidos en la suite de un hotel. No crean estética, sino artistas. En el Guggenheim los grandes adjetivos son para el edificio. Ante la obra, lo que más escuchas es «qué curioso». Vivimos en un mundo de envases.

- ¿Eso se aplica también fuera del arte?

- Sí. La esencia de la vida hoy es ser visto y reconocido. Te esculpen las miradas de los demás y te define más el código postal (por dónde vives) que el genético.

- Ha hecho muchos retratos de personajes. ¿Cuál es el más fascinante que ha conocido?

- El historiador Ramón de Carande, que con 90 años comía fabada sin freno y caminaba con una gran agilidad. También Pedro Sainz Rodríguez y Dolores Ibarruri.

- ¿Y el más aborrecible?

- Cuando era crítico de arte no iba a lo que no me interesaba, y luego he hecho igual con las entrevistas o los retratos. Aunque luego he encontrado a gente como Rosa Chacel, que respondía a las preguntas con monosílabos.

- ¿Vendería antes su alma por el premio Cervantes o por tener un Goya en su casa?

- No tengo ningún premio oficial pero los cambiaría todos por salud, porque me evitaran un cáncer o el alzhéimer. Y siempre he pensado que no hay que aceptar un premio que te obligue a vestir de negro cuando vas a recibirlo.

- ¿Le gustaría más ser director de la RAE o del Prado?

- Del Museo del Prado, sin duda. En España es la única institución valorada por todos. Un ministro llama a otro y ni se pone. Al director del Prado, todos le cogen el teléfono.