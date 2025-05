Las escasas reservas de agua en Cataluña y el sur peninsular auguran nuevas restricciones

Andalucía y buena parte de Cataluña afrontan una de las peores sequías de su historia con los embalses bajo mínimos, lo que augura una vuelta ... de tuerca más a sus actuales restricciones de agua si no llueve en abundancia durante el primer semestre de 2024. Las reservas de las cuencas internas de Cataluña, de cuyo abastecimiento depende el 90% de la población, sólo almacenan 114 hectómetros cúbicos, según el último boletín del estado de los embalses dado a conocer este martes. Tal cantidad representa el 16,8% de la capacidad global de sus nueve pantanos (677 hectómetros cúbicos). Si en los próximos días ese porcentaje cae al 16% (112 hectómetros cúbicos), la Generalitat activará el estado de emergencia, más exigente que el actual estado de preemergencia, que ya ha obligado a restringir el consumo a seis millones de habitantes de 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona.

Hace solo un año, esos nueve pantanos almacenaban casi el doble de agua que en la actualidad. Esta drástica caída de las reservas es la tónica dominante en el resto de las cuencas hidrográficas mediterráneas y del sur peninsular. La del Júcar, actualmente al 46% de su capacidad, ha bajado diez puntos porcentuales en un año; la del Guadiana, que está al 26%, seis puntos; la del Segura, hoy al 19%, quince; las cuencas mediterráneas andaluzas, también al 19%, han perdido casi veinte puntos, y la del Guadalquivir, igualmente al 19%, cinco. Son datos que reflejan la situación de sequía que han sufrido estas zonas a lo largo de 2023, y que se acumula a la que vienen padeciendo desde hace ya tres años.

El Gobierno andaluz ha anunciado que aplicará restricciones si la situación de sequía no mejora en los próximos meses. Esta comunidad, la más poblada de España con 8,6 millones de habitantes, tiene sus embalses al 20% de su capacidad, pero en provincias como Málaga ya han saltado las alarmas (están al 16%), lo que ha obligado a cortes en el suministro de hasta doce horas diarias en pueblos de la Axarquía o la prohibición de regar con agua potable o el llenado de piscinas en núcleos tan importantes como Marbella (150.000 habitantes).

Para Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y experto en clima y gestión del agua, la situación «es preocupante». Aunque los embalses peninsulares se encuentran en su conjunto al 45,6% de su capacidad (almacenan 25.588 hectómetros cúbicos, 243 menos que hace una semana, un descenso del 0,4%), las reservas están muy mal distribuidas, un espejo de las irregulares precipitaciones habidas durante 2023. «Ha llovido mucho en el norte peninsular, incluido el Pirineo, pero en el resto, las lluvias no han sido tan abundantes. Es delicada la situación en Cataluña y Andalucía con porcentajes muy bajos con respecto al año pasado», señala Olcina.

Lluvias sí, pero no abundantes

Las previsiones para los próximos días no son muy halagüeñas, aunque a partir del jueves empezará a llover, e incluso a nevar, en las montañas del norte peninsular. «La aportación para las cuencas más necesitadas va a ser muy pobre», indica el experto, que ve una situación «extrema» en Cataluña si no llueve en breve. «Y no parece que lo vaya a hacer en abundancia en enero». Olcina maneja modelos «que hablan de muy pocas precipitaciones en la zona mediterránea en estas próximas semanas», lo que, a su juicio, llevará al Govern catalán a «incrementar las restricciones». Cree que Cataluña está pagando «la inacción» en la planificación del agua. «Se debería haber construido una desaladora más para garantizar el abastecimiento de todo el área metropolitana de Barcelona y de Girona». Y considera que la incertidumbre sobre la sequía en este 2024 se verá agravada «porque la perspectiva de agua embalsada y las proyecciones de precipitaciones no son nada favorables».

En esta línea, Cayetano Torres, portavoz de la Aemet, confirma que salvo Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla y León y la comunidad de Madrid, el resto de las regiones «arrastran una sequía importante». Y las lluvias de esta semana no paliarán esta situación. «Esta semana lloverá por la cornisa cantábrica y el tercio más occidental de la península. De cara a la semana del 8 esperamos precipitaciones en la mitad sur de la península, Andalucía Occidental y Castilla-La Mancha. Son buenas noticias pero no son lluvias suficientes ni van a paliar la sequía en el Mediterráneo, donde llevamos un déficit de precipitaciones muy importante».