Erasmus en Zamora

No hice un Erasmus, pero estudié en la Universidad Laboral de Zamora. No es lo mismo pasar seis meses en Berlín que tres años en ... Zamora. Berlín es divertido, Zamora te cambiaba la vida. Las universidades laborales fueron creadas en tiempos de Franco para que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Te daban hasta la ropa interior, pero no podías suspender ni una asignatura porque perdías la beca. Convivían asturianos con andaluces, gallegos con canarios, extremeños con catalanes... No he conocido un mecanismo educativo de integración nacional, respeto por los otros e impulso de proyectos en común, como aquellas 21 universidades laborales españolas, que acogieron a medio millón de alumnos entre 1955 y 1981. En Zamora descubrí y practiqué la música, el teatro, el periodismo, el deporte y la oposición a la dictadura.

Entendí la importancia de las universidades laborales durante una estancia familiar en Biarritz. Un colega de mi tío no paraba de hacerme preguntas sobre mis estudios. Luego me enteré de que era refugiado vasco y con mis respuestas había elaborado un informe sobre las universidades laborales como elemento fallido de reeducación política. La semana pasada estuve en la Universidad Laboral de Toledo, que cumple 50 años. Me llamaron la atención sus modernos ciclos de FP pegados a la realidad laboral. Ahora no conviven manchegos con vascos ni riojanos con murcianos, pero los alumnos hacen prácticas en Polonia, Francia o Alemania. Ser optimista es pecado social en España, pero la experiencia me dice que pocos sectores son tan independientes de los políticos y funcionan tan bien como la educación, en tiempos de Franco y en nuestros tiempos.

