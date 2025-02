«No era mi intención matarlo y pido perdón a la familia»

L. R. Martes, 28 de marzo 2023, 12:52 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

«Yo me arrepentí, no fue precalculado, me arrepentí de verdad, no sé qué más decirle, lo siento, no era mi intención matarlo en ningún momento y pido perdón a todos y a la familia». Son las palabras que este martes ha pronunciado Francisco Javier ... Almeida en el cierre del juicio que desde el lunes 20 de marzo se ha venido desarrollando en la Audiencia Provincial de La Rioja por el asesinato del pequeño Álex en el conocido como crimen de Lardero.

El acusado del crimen, que afronta una pena de prisión permanente revisable por el asesinato y de otros 15 años por agresión sexual, ha hecho uso este martes del derecho a la última palabra que asiste a todos los acusados en los procesos penales. En su intervención, Almeida ha explicado algunos de los hechos que tuvieron lugar aquel fatídico 28 de octubre de 2021 en el barrio Entre Ríos de Lardero. Ha querido explicar que el día de los hechos bajó «al parque y que no tenía ninguna intención de nada». «Vi a Álex deambulando y le dije que tenía un pájaro», ha explicado Almeida sin abundar en más detalles, aunque sí ha insistido en que el niño «subió solo por las escaleras». Almeida ha reconocido que solo le enseñó el pene al menor, pero ha negado que eyaculara. A continuación, el acusado ha recordado que «se empezó a oír ruido» y cuando Álex quiso huir, le agarró de la camiseta. «Le tapé la boca y le pasé el brazo pero sin apretar, no tenía ninguna intención de matarle», ha repetido Almeida. En su versión de los hechos, Almeida añadía: «Luego me doy cuenta de que había perdido el conocimiento y lo primero que hice fue salir a pedir ayuda». «De hecho salí con la cremallera bajada, ni tampoco cogí el abrigo», ha apuntado validando su supuesta intención de auxiliar al niño ya inconsciente. Asimismo, el acusado de haber asesinado al pequeño se ha defendido añadiendo que no tenía intención esconder lo que había pasado: «No le puse la manta, no le metí en una bolsa». Y ha especificado que cuando entregó a Álex al policía que lo interceptó en el portal, no lo escondió. Después Almeida ha pedido perdón por el daño causado: «Yo me arrepentí, no fue precalculado, me arrepentí de verdad, no sé qué más decirle, lo siento, no era mi intención matarlo en ningún momento y pido perdón a todos y a la familia».

