¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?

Así era el dueño de Cervantes en Argel

Nacido en Venecia y esclavizado de niño cuando el barco en el que era grumete fue capturado, Hazán Bajá ha pasado a la historia como un tirano astuto, cruel y codicioso

J. Arrieta

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:14

Alejandro Amenábar plantea en su última película, 'El cautivo', una posible relación homoerótica de Miguel de Cervantes con el que fue su último propietario durante ... sus cinco años de cautiverio en Argel, Hazán Bajá, al que el autor del Quijote recreó en 'Los baños de Argel'. Pero Hazán Bajá fue un personaje histórico, no literario. Aunque su vida real fue digna de una novela memorable.

