Sonríe cuando le siguen llamando «joven promesa». Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) sabe qué es triunfar en el Metropolitan de Nueva York (Met) o que ... el público de la ópera de Viena le reclame un bis de 'Una furtiva lacrima' en plena representación de 'L'Elisir d'Amore'. Es un ejemplo de una nueva generación de cantantes que viene a revolucionar el género y llevarlo a nuevos públicos. Hace un mes ha sido padre por primera vez.

– En esta página salen actores, cocineros o deportistas. ¿Acertamos con un tenor? ¿Son buenos tiempos para la lírica?

– Sin duda. A veces la ópera parece solo para mayores y gente de mucho dinero, pero veo los teatros llenos, en España, Europa o Estados Unidos. En el Real de Madrid viví siete funciones de 'Rigoletto' con 'sold out'. Y descubro a muchos jóvenes entre los espectadores.

– En realidad quería ser futbolista... ¿No hubiese preferido ser como Oyarzabal y marcar el gol del triunfo en la Eurocopa?

– Todos los chavales que jugábamos a fútbol soñábamos con participar en una Eurocopa o en la Champions. Pero ahora me gusta más mi trabajo. Ahí los goles son distintos.

– Sí es seguidor furibundo de la Real Sociedad...

– Sí, soy txuri urdin intenso. En realidad... ¡me gusta más la Real que el fútbol!

– ... hasta el punto de estar pendiente a veces de un partido hasta el momento de salir a escena.

– Estar pendiente de un partido de la Real, incluso en el camerino, me ayuda a evadirme y salir mejor a cantar. Una vez en la ópera de La Bastilla, en París, a punto de cantar 'El barbero de Sevilla', vibré con un gol de Isak al Athletic en un derbi. Tengo amplio anecdotario de partidos en camerinos...

– Cuente la ópera de su vida en tres actos...

– Desde pequeño me ha gustado cantar, en parte por herencia familiar. Estuve en el Orfeón Donostiarra, cantaba de niño en misa los domingos, entré en el Conservatorio... y cuando tocaba elegir carrera aposté por la música y aparqué la idea de estudiar Derecho. Debuté en Italia en 2016... y hasta hoy, cantando por el mundo.

Un debut inolvidable

– Pese a su juventud ha triunfado ya en los grandes templos, del Metropolitan de Nueva York al Covent Garden, del Real a Viena, con críticas extraordinarias. Elija sus momentazos.

– Nunca se me va a olvidar el debut en Nueva York, ni el bis en Viena en plena representación, ni ninguna de las producciones que he hecho en Madrid, como la ópera 'La sonámbula'.

– En Madrid ha conectado bien con el exigente público del Teatro Real.

– Sí, voy todos los años desde el debut. Es un público muy crítico, lo que ayuda a mejorar, pero muy entendido.

– Todos los públicos quieren 'ahijar' a Xabier Anduaga: también el de Bilbao.

– Sí, es una suerte que me respeten en tantos sitios, también en Bilbao, donde he tenido grandes momentos con la Abao. A veces se dice eso de que «faltan oportunidades para los jóvenes cantantes en España», pero mi experiencia es que he tenido suerte, trabajo y respeto. Es un honor cantar en Nueva York, pero me entiendo mejor con el público cuanto más cerca de casa estoy.

– Uno de sus titulares en ese sentido se hizo viral: le hacía más ilusión cantar ante su abuela en el Kursaal donostiarra que en el Metropolitan de Nueva York.

– Y así fue. Mi amoña solo puede verme en directo si actúo en San Sebastián y a mí lo que me hace ilusión es que ella me vea. Lo mantengo.

– En las redes sociales habla a menudo de su pareja (la soprano Elena Barbé). Hace un mes acaban de ser padres de su primer hijo.

– Mi pareja es mi profesora desde el principio. Llevamos diez años haciendo todo juntos, incluida mi carrera. Ahora tengo una prioridad antes que la música, mi hijo. Seguiremos igual, solo que ahora al coger los billetes habrá que coger «más uno».

De Pavarotti a Michael Jackson

– ¿Qué cantantes han sido sus referentes?

– Toda mi vida he escuchado a los tres tenores, Pavarotti, Domingo y Carreras. Su disco conjunto es el que más veces he escuchado. Pero también he imitado desde pequeño a Michael Jackson y otros cantantes ajenos a la lírica, y eso me ha ayudado mucho a mi trabajo como tenor.

– ¿Se ve haciendo una gala a 'los tres tenores'?

– ¿Por qué no? Tendría que ser en un momento que cobrara sentido, no porque sí. Pero haría encantado algo que llegara a nuevos públicos.

– Estamos en plenos Juegos Olímpicos. ¿Cómo entrena un tenor?

– Muchas veces los cantantes nos comparamos con atletas de alto rendimiento porque entrenamos todos los días, la voz y la condición física. Hago deporte para estar en las mejores condiciones y cuido la garganta y la voz, aunque esté de vacaciones. Vigilo también la alimentación.

– Ahora al cantante de ópera no solo se le pide voz, también buena percha.

– Ahí nos estamos pasando un poco. Hay que cuidar lo visual, pero lo más importante es la música: la buena figura no puede primar en la ópera más que la voz.

– ¿Qué retos le esperan?

– Voy a dos producciones de ópera en Munich, hago 'La Traviata' en Barcelona y Madrid, el 'Elisir' otra vez en Viena... Y antes participo en octubre en una gala en Nueva York.