Sí, la señora sonriente que aparece en el centro de todas las fotos en el 'photocall' del festival Starlite rodeada de las estrellas del momento ... se llama Sandra García-Sanjuán, vive en Marbella y es la fundadora de este formato visionario de ocio que consistió en reconvertir hace más de una década una cantera abandonada en Nagüeles en un escenario exclusivo de conciertos. Piense en cualquiera de los grandes y busque en Google: probablemente haya pasado por allí. No es magia: la varita –también la de mando– son cosa de esta empresaria que lleva décadas entre bambalinas para que afuera todo parezca coser y cantar. Y nunca mejor dicho.

– El que piense que Marbella y descanso van unidos en verano no conocen su agenda.

– ¡En absoluto! Pero la verdad es que estoy encantada... aquí está mi gente Eso sí, estas fechas son una locura. Para mí el verano es temporada superalta de trabajo, pero es tan apetecible que te engancha un montón. Es como una adicción casi.

– ¿Y cómo aguanta el ritmo de concierto diario?

– Pues mira, aguanto. Primero, porque yo no bebo; entonces ya no tengo que contar con la resaca, que eso es un punto, ¿no? Y luego el estar recibiendo amigos es un chute de buen rollo cada día.

– Como buen chute, luego le vendrá el bajón.

– Te diré que cuando termina el festival sí que viene el bajón, porque de repente paras una dinámica que, por un lado, es un no parar, pero, por otro, un intensivo muy muy potente de endorfinas y de todo.

– ¿Para que la gente sea tan feliz a su alrededor usted tiene que sufrir mucho?

– No, para nada, al revés. Además, que la gente salga feliz del concierto no depende sólo de mí, sino de mi equipo. Yo los llamo los gladiadores de Starlite, les digo que tienen que entrenar para que cada persona se sienta una estrella, da igual que sea Valeria Mazza o cualquier otro. Para mí Starlite es como un túnel de lavado: la gente entra con sus problemas y sus cosas y sale como nueva.

– Me acaba de dar un titular...

– (Risas) Es que nos pasa hasta con el personal. Hay una señora de la limpieza que está todo el año mandándome mensajes y preguntando que cuándo empezamos. Ella está con pastillas contra la depresión y cuando arrancamos con Starlite se las quita y viene todos los días con una energía que no imaginas. Es lo que te decía antes, aquí todos se sienten parte de la familia, como una estrella: hasta la señora que limpia.

– ¿Qué fue antes, el artista o el amigo?

– Yo siempre he trabajado con artistas y me une una relación personal con la mayoría: piensa que yo he llevado a Rafael a Rusia o a Julio Iglesias a Emiratos Árabes. Compartes la vida con ellos y ellos se ponen en tus manos. Los momentos de amistad se forjan en los ratos que estás entre concierto y concierto, que te tomas una copa, que estás relajado en la habitación y compartes intimidades… Eso genera una relación muy fuerte a lo largo de los años.

– Llegados a este punto, negociar con amigos tiene que ser difícil.

– Sí, pero yo no negocio con ellos. Como mucho me dicen: «Oye me encantaría ir a Starlite este año». Y luego se encarga mi personal de contratación artística, tratan directamente con su manager. Yo no entro en negociar porque creo que es un tema que se tiene que hacer por la vía correcta…

– ¿Hay mucho divo?

– Mira, en general te diría que no. Suele ser más complicada la gente alrededor del artista que el propio artista: la estrella, en la mayoría de los casos, es muy fácil, pero la gente de alrededor quiere ganar méritos, quiere protegerla y poner las cosas difíciles para no perder su posición.

– Y dígame, ¿hay mucho mito en las peticiones que hacen los artistas en los camerinos? Porque se escucha de todo.

– Bueno, es que hay de todo.

– ¡Cuente!

–A mí me han llegado a pedir 100 toallas negras o papel higiénico negro.

– ¿Quién le pidió eso?

– Steven Tyler, de Aerosmith (risas). Él es un buen amigo, ¡y le encanta el color negro! Luego hay otras curiosidades: Tom Jones se monta en su camerino un altar lleno de figuritas, desde la reina de Inglaterra hasta todos sus grandes mitos; o Elton John, que trae toda su colección de gafas, unas 500, y en el concierto sólo se pone una o dos.

– Escuchando esos nombres, no sé si le quedará alguien por convencer de que vaya al festival.

– Te diré que prácticamente todos los que hemos querido que vinieran lo han hecho. Por ejemplo, a mi marido le encantaba Paco de Lucía y desde que vimos la cantera dijo que quería que viniera Paco. Cuando lo hizo, fue emocionante. O Julio Iglesias, que siempre quise que estuviera porque fue de los visionarios; Elton John, Lenny Kravitz...

– ¿Y qué me dice de los pequeños?

– Pues que también están. Hay artistas a los que hemos apoyado desde el principio y ahora son estrellas. Por ejemplo, Sebastián Yatra o C. Tangana, que empezaron con 100 personas en el escenario del 'launch' y mira dónde están. Eso nos encanta, pero tampoco podemos olvidar que esto es un negocio.