Combate la canícula murciana con un suculento aperitivo Rafa Val (Murcia, 1988), cuyo nombre completo es Rafael Martínez Valverde. Es cantante y compositor de Viva ... Suecia, una de las bandas musicales con más tirón del país, a caballo ahora entre el nuevo disco y los festivales de verano. Marineras, pulpo al horno y cerveza muy fría en una terraza con sombra que refugia del rigor estival. Aquí paz y después gloria. «Si no hubiera sido músico, con un padre maestro, quizá hubiera sido maestro», dice. Algo de magisterio se le atisba.

– Viva Suecia... ¿y qué más?

– ¡Viva el pulpo al horno! Y viva la cerveza y viva la Plaza de las Flores de Murcia.

– ¿Qué tienen ustedes con Suecia?

– Hemos ido desarrollando empatía con todo lo sueco. El otro día, en los Juegos Olímpicos, vi al pertiguista sueco (Armand Duplantis) batir el récord mundial y sentí una extraña emoción, no sé por qué (risas). Hemos desarrollado un amor hacia todo lo sueco bastante curioso, la verdad.

– ¿Les han llamado ya de la embajada sueca?

– ¡Estuvimos para la promoción de un disco! Nos llevaron allí y el embajador se pensaba que éramos un grupo español que cantaba canciones folclóricas suecas. Fue muy divertido.

– ¿Por qué Viva Suecia?

– Esto vino por Fernando Campillo, nuestro batería, que es amante de las bandas de pop-rock sueco. Ahí se generó una broma infinita. Suecia para acá, Suecia para allá. Y un día tomando algo en La Yesería, brindamos diciendo «¡Viva Suecia!» Y hasta aquí.

– ¿Un verano en Suecia es un lujo, o un verano sin calor es como un jardín sin flores?

– A mí es que me gusta el calor. Y lo paso mal, sudo mucho... Pero, por alguna extraña razón, me gusta el calor, el verano. Soy de los que prefieren el calor al frío. También se da la casualidad de que mi pareja es gallega. Así que mi verano perfecto tiene que tener diez días en Galicia.

– ¿Qué más ingredientes debe tener un verano perfecto?

– Cerveza fría, en primer lugar. Y que sea Estrella de Levante, por supuesto. Como todo buen plan que se precie, buena compañía. No soy muy playero, pero sí me gusta comer en la playa con amigos. Siempre y cuando no me tenga que bañar, porque me llevo mal con la arena y el salitre y esas cosas.

– ¿Y con qué se lleva muy bien?

– Con la cerveza (risas). Va a sonar muy evidentemente, pero con la música. No sería lo que soy sin ella.

– Tienen una canción que se llama 'La voz del presidente'. ¿Qué le pediría la voz de Viva Suecia a Pedro Sánchez, otro reconocido fan del grupo?

– (Piensa) No sé... Que ponga en mayúscula la 'S' del PSOE.

– «No te creas lo que dicen los cantantes», dice otra canción. ¿Y en qué podemos creer?

– Supongo que, en realidad, la única gente en la que puedes confiar es la gente que te quiere. No es fácil. Pero supongo que la única vara de medir fiable es esa. La figura del cantante ha estado siempre muy idealizada, y muchas veces decimos cosas porque riman, y la gente lo cree a pies juntillas.

– ¿De qué tiene muchas ganas?

– Ahora mismo, de ir a Galicia. Y también tengo muchas ganas de ir a tocar a Argentina. Y aprovechar para comprarme toda la discografía de Charly García en vinilo.

– ¿Qué hace falta de manera urgente?

– Hace falta empatía, pero a kilos. Hay una falta de empatía brutal. De ponerse en la piel del otro. Y de arrimar el hombro. De menos para mí y más para los demás, no sé cómo decirle. Esta frase de la Biblia que dice «si juzgas mi camino te presto mis zapatos» me parece tremenda. Como libro de filosofía, la Biblia funciona muy bien.

– ¿A qué recuerdo imborrable vuelve mucho?

– Al concierto que dimos en el Warm Up de este año. Es una espina también, porque es insuperable. Pero me acuerdo mucho. Es el punto álgido de comunión que hemos tenido con el público. Todo el mundo con una sonrisa, meses después la gente parándote por la calle para decirte lo bien que se lo pasó, lo mucho que lloró... Sí, vuelvo constantemente a ese día.

– ¿Qué cantante soñó ser?

– Siempre me gustó mucho Bunbury. Pero una mezcla entre Nino Bravo y Jeff Buckley.

– ¿Volvería a trabajar como camarero, si se diera el caso?

– Me gustaba trabajar de camarero, se me daba bien. Pero trabajar de cara al público quema mucho, y yo salí de aquello muy quemado. Aunque podría volver a hacerlo sin problemas.

– ¿Qué canción no puede escuchar?

– 'Losing my religion'. Adoro a REM con todas mis fuerzas. Y 'Losing my religion' es buenísima, pero la he escuchado tantas veces que ya no puedo más.

– ¿Una canción para el verano?

– 'El psicodélico (Guajira del Diablo)', de Los Telepáticos.

– ¿Usted es más potra salvaje o más caballo percherón?

– (Carcajada) En el escenario soy potra salvaje. Pero el día que vuelvo de gira soy caballo percherón total.