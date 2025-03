«Tengo el oficio más bonito del mundo»

Atraído por las artes escénicas, vivas y efímeras, como su paso por el mundo de la psicología, Sergio Claramunt (Valencia, 1963) vio la luz artística ... en un hospital de París al que entró prácticamente a rastras para ver a unos colegas hacer el payaso junto al camastro de un niño enfermo y del que salió impactado al comprobar los efectos de tan generosa acción. Corrían como locos los años noventa, que luego de aquella experiencia le enviaron de vuelta a España como director artístico y fundador de Payasospital en el mismo tren en el que venía el 'Dotor' Max Recetax.

– ¿Cómo le llamo? ¿Sergio?, ¿Max?, ¿doctor?...

– Llámeme Sergio. Solo cuando me pongo la nariz de 'clown' me presento como 'Dotor' Max Recetax, especialista en rayos ultravioletas.

– Lo de Max no será porque su fundación fue galardonada el año pasado con el Premio Max de las Artes Escénicas.

– No. Aquello fue una bonita y sorprendente coincidencia. Nada más.

– Una hemorragia de placer, dijo entonces.

– Es que ser reconocido por el oficio a pesar de no trabajar en los escenarios es un gran honor para nuestra organización.

– No se me ocurre un trabajo más bonito que arrancar una sonrisa a un niño que sufre.

– Porque no lo hay. Este es el más bonito del mundo. Hacer reír a las personas que más lo necesitan en el momento en que más lo precisan...

– ¿Cómo es la vida con bata de médico y zapatos de 'clown'?

– Apasionante, gratificante y trascendental.

– Retar a un niño que necesita toser y beber agua presentándose ante él como el campeón mundial de toser y beber agua es...

– Ingenioso, ¿verdad?

– Ya lo creo.

– Con nuestros recursos y nuestra experiencia, a veces logramos resultados que contribuyen a la recuperación de un paciente.

– ¿Tan poderosa es la risa?

– Los profesionales de la sanidad con los que nosotros trabajamos nos dicen que existen muchas evidencias de los beneficios de las actuaciones de los payasos: reducen los niveles de estrés y ansiedad de los niños y mejoran notablemente su estado anímico.

– ¿El payaso es el más humano de los seres humanos?

– Yo más bien diría que el payaso asume características esenciales e inherentes al ser humano, como su vulnerabilidad, su torpeza o su estupidez, acepta su imperfección, juega con ella y la expone sin reservas.

–Y que un estudio publicado por la Universidad de Nebrija sitúe ese término en el 'top ten' de los insultos más frecuentes en España...

–Si las personas que lo emplean supieran todo el trabajo que hay detrás de este hermoso oficio quizá utilizarían otro distinto.

– Ganan los gilipollas.

– ¿Perdone?

– En el ranking, quiero decir.

– ¡Ah!, ¡vale, vale!

– ¿Usted nunca ha llamado payaso a nadie en un momento de acaloramiento?

– No. Nunca. Pero una vez, sin un motivo aparente, alguien me llamó payaso y yo, que en ese momento iba 'disfrazado' de civil, pensé: «'Joer', ¿tanto se me nota?».

– Dijo Roberto Benigni que el actor interpreta un personaje, mientras que el payaso encarna el suyo propio. ¿Es cierto eso?

– Sí. Es cierto. Para crear nuestro 'clown' tenemos que partir de nuestro propio aspecto físico, nuestra propia presencia y nuestra propia voz, apoyándonos en nuestros rasgos psicológicos. Debemos encontrar nuestra forma particular de hacer reír y trabajar todos los recursos posibles para enriquecer a nuestro personaje único.

– Claro que para frase antológica esta otra de Stan Laurel: «Como alguien llore en mi entierro, no volveré a saludarlo».

– ¡Es genial! No la conocía.

– ¿Todos llevamos un payaso dentro pero algunos no lo sabemos?

– Tener un aspecto más o menos cómico o resultar gracioso no es suficiente para ser un payaso. Puede ser un buen punto de partida, eso sí, pero para ser un payaso se requiere una formación. Una formación... un aprendizaje permanente... una suerte de recursos artísticos que son esenciales para profundizar en la práctica de la técnica y poder desenvolverse sobre un escenario... Eso, y trabajar la presencia escénica, la escucha, el miedo al ridículo, el control corporal, el control emocional... Este es un oficio más complejo de lo que parece.

– ¿Y quién hace reír al payaso?

– Pues otros payasos.

– ¿Por ejemplo?

– A mí me encanta el cómico americano George Carl, y también los Rudi Llata, que se hicieron famosos entre los años 1930 y 1970.

– ¿Debería ser la risa Patrimonio de la Humanidad?

– Ah, ¿pero no lo es?

– Ha sido un placer, oiga.

– Lo mismo digo.

– Muchas noches y buenas gracias.

– Un saludo de narices y ¡hasta huevo!