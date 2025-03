«En la playa soy cero glamur, una cebolleta en acción»

Hablar de María Barranco (Málaga, 1961) es hablar de esa generación de actrices que rompieron techos de hormigón más que de cristal. Lo bueno: que ... lo hicieron sin pedir permiso. Ahora ella piensa que de todo eso, de sus 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', hace ya 35 años, pero en el fondo sigue siendo esa chica arrolladora que no deja que las cosas le pasen por encima. Que para nervio, el suyo. Y para ganas de pasar al ataque, ya sea en la playa o en un plató, también.

– ¿Por dónde la pillo?

– Pues aquí estamos, en Madrid.

– ¡Es una valiente!

– Bueno, sí, (risas). En estos días ha refrescado un poquito, pero ya sabes que Madrid es muy duro para el frío, y para el verano también.

– Al menos tendrá la ciudad casi para usted sola

– Las calles están más vacías, pero muchos supermercados están cerrados, o el kiosco de turno donde compras la prensa, el bar donde vas a tomar café…

– Ya sabemos que usted es un animal de cine y de teatro, ¿también lo es de playa?

– Ah, sí, me gusta mucho, me encanta. Ten en cuenta que yo ya llevo más de 40 años aquí en Madrid y todavía no me acostumbro, yo necesito el mar. El olor a la playa me envuelve, me hace estar feliz, y más en nuestra Málaga, porque podemos disfrutarlo todo el año, ¿no? Yo, si pudiera, la pondría aquí. Fíjate que cuando llegué a Madrid, me decían siempre: «Han ido a la carretera de la playa». Y y yo me decía: «¡Qué moral tiene la gente con la carretera de la playa!». Y no era más que un pantano donde podías bañarte.

– ¿Qué le pone al borde de un ataque de nervios en verano?

– Pues 'la caló', por supuesto.

– Así lo ponemos, directamente…

– Sí, sí, ponlo así. Y bueno, lo que me pone también de los nervios es la falta de buenas noticias. Pero lo que te quiero decir es que no concibo el verano sin mi 'pescaíto' o mis espetos... ¿Se nota que tengo mono de ir a Málaga?

– Mucho. Pero dígame, ¿usted en la playa ha sido de esconderse mucho?

– Ah, no, la verdad es que no soy carne de paparazzis, afortunadamente. Nunca me han perseguido ni nada de nada, aunque te digo una cosa: también es que yo en la playa soy cero glamur, una cebolleta en acción (risas). Cuando voy con las niñas, voy con el flotador de pato, el cubito y la pala.

– Y también porque cae bien. Nunca ha sido de muchas polémicas

– Bueno, yo intento ser agradable, es que hay gente que es muy antipática. Yo creo que la clave es ser normal, no dártelas de nada, porque en ese caso el que sale perdiendo siempre eres tú.

– ¿Y usted, se cae bien cuando se mira?

– La verdad es que sí. Es que los años no son solamente para que te duela la espalda o para que te salgan arrugas, también sirven para quererte. Cuando estás en lo mejor, que es cuando eres adolescente, tú estás con todos los complejos: que si soy muy alta, que si no tengo tetas... Pero con los años aprendes a quererte. Y además, creo que hay que hacerlo así: a medida que se te caigan las cosas, que se te suba el ánimo.

– Y eso a pesar de que la industria, en general, es bastante injusta con las mujeres maduras...

– Eso es, yo soy veterana en invisibilidad, aunque creo que las cosas están cambiando y afortunadamente cada vez hay más mujeres directoras, más mujeres en el equipo técnico… cada vez tenemos un prisma más femenino.

– ¿Almodóvar, por ejemplo, es como ese novio de verano del que no volvió a recibir noticias?

– (Risas) Bueno… Mira, ahora estoy muy contenta porque le han dado el Premio Donostia y, además, por mi parte, nunca pierdo la fe. Estrena peli nueva y en esta ocasión el protagonismo le toca a las mujeres. A la próxima será a los hombres; entonces...

– Le quedan dos tiradas

– Sí.

– ¿El título de 'chica Almodóvar' pesa?

– No, no, para mí es un honor, y sobre todo lo fue estar en esa película mítica de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'; pero pienso que han pasado 35 años y, ¿sabes?, la vida pasa, hay que aprovecharla porque se va en un suspiro.

– Con su sentido del humor, ¿cree que ahora las cosas no están para risas?

– Bueno, sí, ahora tenemos un momento que siempre te levantas diciendo ¿qué habrá ocurrido? Tenemos dos guerras, que se dice pronto; y claro, pues sí, me parece muy doloroso todo esto. Siempre hay algo que hacen mal los gobernantes, ¿no?

– Su colega, el actor Salva Reina, decía hace unas semanas en esta sección que muchos de esos problemas se arreglarían sentándolos a hablar en un chiringuito…

– ¡Hombre! No, no soy yo tan optimista, pero yo creo que muchos problemas de esos se arreglarían si hubiese más mujeres presidentas del gobierno; debemos confiar en que un día las mujeres tengamos ese poder y el mundo irá mejor.

– Pues dígame a quién se llevaría usted de chiringuito...

– Pues lo tengo clarísimo, a gente que me haga reír. Al chiringuito y donde sea. ¡A los tristes, lejos!