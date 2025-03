Amaia Fano Domingo, 25 de agosto 2024, 00:06 Comenta Compartir

Manuel Martín-Loeches (Alcalá de Henares, 1964) es uno de los expertos psicobiólogos de España. Catedrático y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, lleva décadas indagando en los misterios del cerebro humano, lo que le ha llevado a publicar más de 90 artículos y varios libros de divulgación científica. En el último, '¿De qué nos sirve ser tan listos?' (Destino), explica qué es la inteligencia y los mitos que hemos creado en torno a ella.

- Sé que ha necesitado 300 páginas para responder a esa pregunta, pero le pido un resumen. ¿De qué nos sirve ser tan listos?

- De muchas cosas. Pese a nuestras limitaciones, taras de pensamiento, sesgos y demás, es innegable que la especie humana ha evolucionado y que hoy vivimos mejor que antes. Al cabo de cientos de miles de años, hemos llegado a ser una especie exitosa.

- Pero no dejamos de cometer los mismos errores y algunos nuevos.

- Progresivamente vamos mejorando. Nuestra inteligencia nos ha servido para que cada vez tengamos mayor acceso a la sanidad, a la educación, al ocio, a la alimentación… algo que para otras especies es muy difícil. En comparación con nuestros padres o abuelos, nuestra vida es mucho más cómoda. Pero, como seres humanos que somos, nos equivocamos.

- Defina inteligencia.

- Es la capacidad para solucionar problemas nuevos, en situaciones a las que nunca nos hemos enfrentado antes.

- ¿La capacidad de improvisar?

- Depende del resultado. Puedes improvisar con éxito o fracasar en el intento. Si es con éxito, es que lo has hecho inteligentemente.

- ¿Ser listo es ser más efectivo para conseguir tus objetivos, con independencia de que sean moral o éticamente plausibles?

- Siempre hay que tener en cuenta lo que moralmente es aceptable para ti y para los demás, porque tienes que vivir con otros y contigo mismo. Sentimientos como la vergüenza o la culpa se generaron para regular nuestro comportamiento en sociedad.

- Hay quien parece desconocerlos.

- Las limitaciones de nuestra inteligencia no siempre son físicas. Y el ser humano, a lo largo de la historia, ha orillado ciertos dilemas morales o los ha vulnerado, en aras de conseguir objetivos más nobles. O así se lo ha justificado al menos.

- Frente a la teoría de las inteligencias múltiples, dice usted que inteligencia solo hay una.

- La que sirve para resolver problemas. Howard Gardner es un profesor de Harvard muy respetado. Pero su teoría carece de base científica.

- ¿Por qué?

- Para empezar no se sabe por qué tienen que ser ocho. Lo que nos dice es que esas inteligencias son independientes entre sí y la evidencia demuestra que no es verdad. Quien es muy inteligente en lo verbal también suele serlo en lo musical, lo espacial o lo numérico.

- Le aseguro que no es mi caso.

- Es cuestión de motivación, más que de capacidad intelectual. El factor G (factor general) de la inteligencia es uno, aunque se exprese en distintas capacidades o aptitudes (que no inteligencias). Por eso el cociente intelectual es un solo número.

- ¿Qué cociente intelectual tiene usted?

- A los 3 años me hicieron un test y me daba que tenía una inteligencia superior. Pero ahora no espero mucho de mí.

- ¿Cuánto de lo listos que somos se lo debemos a nuestros genes?

- Ha habido mucha discusión con esto pero se han hecho estudios con gemelos univitelinos, genéticamente idénticos, separados al nacer y criados con padres adoptivos, en ciudades distintas y se ha visto que el factor hereditario en nuestra inteligencia es del orden del 80%.

- Viendo algunos casos de «hijos de» cuesta creerlo.

- No necesariamente procede de los padres. Puede venir de generaciones anteriores. Pero hoy se sabe que la inteligencia está en buena medida predeterminada genéticamente.

- ¿Así que no es verdad que el tonto nace y el listo se hace?

- La genética no es nada sin un ambiente que lo potencie. El que hayamos recibido una estimulación, una protección, incluso una alimentación adecuada, en los primeros meses o años de vida, influye mucho. Mientras que el maltrato y el estrés emocional se comen el cerebro. Y luego está el sistema educativo que puede hacer oscilar los valores de inteligencia de manera muy relevante.

- ¿Nos hemos pasado con la importancia que le hemos dado en la educación a la inteligencia emocional?

- Lo que David Goleman definió como tal es la capacidad de entender y etiquetar correctamente las emociones propias y las de los demás. Pero eso no es inteligencia. Otra cosa es que las emociones no influyan en la cognición. El pensamiento y el razonamiento varían mucho en función del estado emocional en el que estemos.

- ¿La gente impulsiva es menos inteligente?

- A veces es preciso inhibir los impulsos para tomar mejores decisiones. La inteligencia no solo sirve para conseguir alimento y evitar que te coman, sino para ganar prestigio social, hacer amigos y vencer a los enemigos sin necesidad de luchar, usando el intelecto.

- Yo trato de usar el sentido común.

- Es sinónimo de inteligencia general. Consiste en saber establecer, en base a la experiencia previa, patrones de conducta o de respuesta aplicables a otras muchas situaciones o realidades abstractas.

- Una persona que tenga déficit de atención o sea poco metódica, ¿puede ser inteligente?

- ¿Por qué no? A veces esa forma de ser, desorganizada o caótica, va ligada a la flexibilidad mental y a la posibilidad de generar soluciones alternativas, más eficaces, a problemas que creemos solucionados. Alguien flexible es menos rígido. El genio se puede salir del molde.

- ¿Es verdad que las mujeres tenemos el cerebro multitarea?

- Todos podemos atender a varias cosas a la vez. No depende del sexo. Pero, para hacerlo al 100% de nuestras capacidades mentales, hay que priorizar. Cada cosa por su orden.

- ¿Y que maduramos antes?

- Eso sí es cierto. A los 18 o 19 años, las chicas ya han alcanzado casi la totalidad de maduración de su cerebro, mientras que a los chicos les puede llevar todavía tres o cuatro años más.

- ¿La edad nos hace más sabios?

- Si por sabio entendemos una persona que ha acumulado más experiencias y conoce más soluciones a los problemas, podemos serlo. Pero las capacidades cognitivas van mermando con la edad.

- En unos años, ¿habrá píldoras para potenciar nuestro intelecto?

- El cerebro es todo química y electricidad. Inserciones cerebrales o el Neuralín potencian nuestra memoria. Pero no dejan de ser algo artificial.

- Deme un consejo práctico para estimular mi mente.

- Habría que buscar la forma de interesarse por el conocimiento. La inteligencia hay que ejercitarla. Es como cuando se aprende un idioma y no se practica. En el cerebro, lo que no se usa se muere.

