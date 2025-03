«Si la pareja rompe bien, los hijos lo llevan bien»

Lola López-Muelas preside la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), un cuerpo profesional que, a la vuelta del verano, tiene más trabajo del ... habitual por la cantidad de parejas que rompen tras las vacaciones. Murciana de 58 años, casada y madre de dos hijos, la presidenta de la mayor asociación de letrados (más de 2.700 miembros) es experta en Derecho Internacional de Familia y especialista en casos de sustracción internacional de menores, un fenómeno que también se repite todos los veranos.

– ¿Las vacaciones bien o en familia?

– Para mí las mejores vacaciones son siempre en familia, con mi marido y con mis dos hijos, que viven fuera. Aprovechamos para hacer un viaje juntos. ¡Estamos muy unidos!

– Verano... meses de amores y de divorcios.

– Hay clientes que lo temen. «Miedo me da», me dicen. Son matrimonios que ya no se llevan bien, no tienen relación y prácticamente no se comunican. Y en las vacaciones se tienen que enfrentar a la realidad de pasar muchas horas junto a su pareja.

– Y en el caso de las parejas separadas con hijos, ¿se recrudecen los conflictos o se relajan las tensiones?

– Hay más conflictos. Las parejas que llevan mal la separación se vengan reteniendo al niño o no entregándolo en su momento, o se van de viaje sin informar al otro dónde están. En vacaciones es cuando más sustracciones se producen.

– ¿Qué le cuentan en su despacho? ¿Son ellos los que se han cansado o ellas las que quieren recuperar las ganas de vivir?

– Ellas dan el paso cada vez más. Antes las mujeres aguantaban sin separarse mucho más.

– ¿Una canita al aire una noche de verano puede salvar una relación?

– Si no se entera el otro, quizá. Puede salvarla o puede fastidiarla completamente. Es algo muy habitual, pero yo no lo haría, soy muy fiel y tengo mucho respeto por la pareja.

– ¿Confía en las segundas oportunidades?

– Ante una infidelidad, ¿por qué no? Ante un maltrato, no. Yo no volvería nunca con un maltratador.

– ¿Cómo se explica a los hijos que lo que empezó siendo un verano familiar termina con la separación de sus padres?

– Es complicado. Muchos acuden al psicólogo para ver cómo plantean el tema a los hijos. Mi experiencia es que cuando la pareja rompe bien, de forma amistosa y pensando en los niños, los hijos lo llevan bien. Cuando se rompe mal, los niños lo pagan, tienen problemas en el colegio o se vuelven más agresivos por esa violencia que existe en casa.

– ¿Cómo se hace bien una ruptura?

– Hablando, escuchando al otro y con respeto.

– Las custodias compartidas de los hijos se han multiplicado en los últimos años… ¿es una buena noticia?

– Sí, es un avance y tiene el valor de que cada vez más padres asumen una serie de responsabilidades que antes recaían solo en las madres.

– ¿En los procesos de divorcio… quién diría que lo lleva mejor?

– Siempre el que quiere romper.

– ¿Qué no se debe hacer nunca en un divorcio?

– Enfrentarse delante de los niños.

– ¿Y qué diría que facilita el acuerdo en casos de rupturas malas?

– Bajar el nivel de agresividad, tratar de hablar con la otra persona en privado y dejar la negociación de las cuestiones económicas en manos de un buen abogado de familia.

– ¿Hay peleas por quién se queda con el perro?

– Ufff, ¡muchas! Yo he hecho incluso contratos prematrimoniales detallando quién se queda con la mascota en caso de ruptura. Y hay custodia compartida de mascotas.

– En 2023 hubo casi 77.000 divorcios, un 5,7% menos que en el año anterior…

– Pero hay que tener en cuenta a las parejas de hecho que se rompen sin estar casadas. Son casi tantas como los divorcios. Yo no he notado menos conflictividad. Somos un país muy litigioso. La mentalidad española es más de conflicto que de negociación y acuerdo.

– ¿Se puede romper con amor?

– Claro. Recuerdo una pareja de mediana edad que firmaron el divorcio cogidos de la mano y el juez me decía: «¿Pero esto es un divorcio o estamos celebrando un matrimonio?».

– Más de la mitad de los divorcios se producen antes de los catorce años y el 15% antes de los cuatro, ¿aguantamos poco?

– Aguantamos menos que antes. Ahora hay menos compromiso y menos ganas de asumir responsabilidades. Cuando nacen los hijos es un momento de crisis. O lo superas o caes.

– ¿Le lloran los clientes?

– Mucho… yo tengo pañuelos siempre en el despacho. Somos abogados y un poco psicólogos.

– ¿Divorcia cada vez más a mayores?

– Sí, a mayores de 70 y 80 que tienen sus hijos independizados y que no quieren estar con su pareja los años que les queda. No suele haber conflictos. Incluso se quedan a vivir en la misma casa, se la dividen y listo.