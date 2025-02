«Nuestra vaca es la más fotografiada del mundo»

Llega agosto, la media España que aún no se había ido de veraneo hace las maletas, recorre el país y luego regresa a casa con ... la billetera vacía y el inevitable recuerdo de sus vacaciones. Lejos de iconos como aquella flamenca que decoraba el televisor familiar o el muñeco legionario, el 'souvenir' contemporáneo abraza la modernidad y se encarna en nuestros días en formato vaca: es el simpático animal que nos saluda a la entrada de los 250 negocios que llevan el nombre de Ale Hop en nuestro país (hay 55 más en Portugal, Italia y Croacia). Un truco de magia que en realidad esconde un modélico cóctel de sacrificio, olfato comercial y audacia: así se resume la homérica carrera del creador de este imperio, Vicent Grimalt, el empresario alicantino de 73 años que pilota un negocio familiar cuyos cimientos remiten a su primer proyecto empresarial, dedicado a comerciar con artículos de decoración. Era 1990. «Yo comencé mi andadura profesional en 1968 con apenas 17 años», recuerda. «Mi padre era agricultor y empecé dedicándome a la venta de productos de nuestra localidad natal, Gata de Gorgos, un pueblo de 5.000 habitantes de la provincia de Alicante donde se trabaja mucho el mimbre».

– ¿Y luego? ¿De dónde nace el actual Ale Hop?

– Nace de aquel negocio, que se llamaba Clave Dénia. Poco después, con mi mujer, Pepa Monfort, puse la primera tienda Clave, orientada a la venta al por menor de artículos de hogar. Tuvo un grandísimo éxito. Yo estaba convencido del futuro de la venta al detalle, pero tuve que esperar hasta el año 2001, cuando el mayor de mis hijos terminó sus estudios universitarios, para cambiar el enfoque y apostar por una línea de productos diferentes, de dimensiones más reducidas... También son mucho más diversificados.

– ¿Eso es Ale Hop? ¿Así lo define usted?

– Bueno, también se conoce como la tienda de la vaca (risas). Queríamos un nombre que fuera como Ale Hop: diversión, entretenimiento, novedad, ilusión, sorpresa... Es corto y también es una expresión internacional y de fácil pronunciación.

– O sea, que se metieron ustedes en un auténtico circo.

– Es que yo estoy acostumbrado a las dificultades. A los 17 años ya me dedicaba por mi cuenta a comprar artículos de artesanía y los vendía por las fiestas de los pueblos de España. Recuerdo que, sobre todo, vendía sombreros mexicanos. Tantísimos, que se me ocurrió pedir un préstamo al banco para invertir los beneficios que había obtenido y el dinero del préstamo en comprar muchísimos más para el próximo verano. ¿Qué pasó? Que ya no estaban de moda y, para colmo, ese año llovió. Me quedé con todos los sombreros, sin beneficio alguno y con un préstamo a devolver. Y me dije, una y no más: beneficio que obtenga, beneficio que guardo. Y dinero que tenga, dinero que invierto.

– Y del sombrero, a la vaca.

– Es que siempre me ha gustado hacer pruebas de producto y esta fue una de ellas. En uno de mis viajes encontré un stand que vendía animales a tamaño real, entre ellos la famosa vaca en blanco y negro. Como es un animal vinculado a valores positivos, se me ocurrió poner una en alguna tienda, a ver qué tal. Tuvo tal éxito que somos más reconocidos por ser la tienda de la vaca que por Ale Hop.

– Cencerro incluido.

– Eso fue la prueba 2.0 de la vaca (risas). Otro éxito. Ahora, todo el mundo se da la vuelta si alguien hace sonar el cencerro y a día de hoy debe ser la vaca más fotografiada del mundo. Cuidamos mucho de ella. ¡Queremos que siga dándonos leche!

– ¿Y cuál es su producto estrella?

– Nuestra vaca, aunque no está a la venta. Es que no existe un producto estrella. Semanalmente extraemos listados donde se ordenan los productos más vendidos. Y nunca, precisamente por esa rotación de artículos, hay productos que se mantengan semana tras semana en el 'top venta'.

– ¿Y se puede entender Ale Hop como una especie de sofisticación del concepto 'souvenir'?

– Yo prefiero pensar que no. Nunca ha sido nuestro objetivo. Aunque tradicionalmente somos una empresa enfocada al turismo nacional e internacional, nuestros productos ofrecen una amplia gama de artículos que procuramos que siempre esté acorde a las tendencias y con un diseño exclusivo y diferenciador. Desde accesorios de moda y regalos únicos, a productos de bienestar y decoración. Los 'alehopers' compran por impulso, pero también para cubrir nuevas necesidades. Trabajamos siempre con el foco puesto en la buena relación calidad-precio.

– ¿El verano es su estación favorita

– Afortunadamente no es la única estación propicia para nuestra marca. Aunque durante el verano hay un aumento del turismo y de la afluencia de clientes, nuestro modelo de negocio se basa en que la marca sea relevante y atractiva durante todo el año. La rotación y entrada de novedades es prácticamente semanal. Tenemos el foco puesto en estar continuamente sorprendiendo a aquellos que nos visitan, sea la época que sea, y en hacer que Ale Hop mantenga su posicionamiento todo el año.