Se entrega la expareja de la mujer asesinada en Madrid Es un hombre dominicano de 30 años, con antecedentes pero no por maltrato, que había sido pareja de la víctima, una española de 35

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de la muerte de una mujer en la madrugada del pasado domingo en el madrileño distrito de Villaverde, que se entregó anoche en comisaría de Usera-Villaverde, ha indicado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Se trata de un hombre dominicano de 30 años, con antecedentes pero no por maltrato, que había sido pareja de la víctima, una mujer española de 35. Se desconoce de momento si habían retomado la relación o nunca la habían dejado, por lo que se trataría de un nuevo caso mortal de violencia de género.

Asimismo, las mismas fuentes informan de que hubo una intervención policial previa en abril por una discusión entre ambos, pero no ella no presentó denuncia, por lo que actualmente no había orden de alejamiento. El Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial se encarga de la investigación.

La víctima fue hallada ayer a las 4 horas en descansillo de la escalera de un edificio en la calle Doña Francisquita, presentaba varias heridas por arma blanca y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid y de Policía Nacional iniciaron maniobras de reanimación avanzada que los sanitarios de Samur-Protección Civil han continuado a su llegada, durante más de 30 minutos, si bien la mujer no recuperó el pulso y los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 49 en 2023 y a 1.233 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Asimismo, el número de menores huérfanas y huérfanos por violencia de género en España asciende a 48 en 2023 y a 425 desde 2013. Esas 49 mujeres asesinadas desde enero ya iguala el número de todo el año pasado, cuando aún faltan tres meses para que concluya el año.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha expresado de nuevo su más absoluta condena y rechazo a este asesinato machistas y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.