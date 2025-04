El entierro de la adolescente asesinada en Francia será el martes en Granada

Vanesa, la adolescente de 14 años asesinada en Francia el pasado viernes, recibirá sepultura el martes en el cementerio de San José de Granada, ... en un sepelio que correrá a cargo del Ayuntamiento de Granada. El cuerpo de la menor viajará desde Francia el lunes, una vez que se han ejecutado todos los trámites burocráticos pertinentes para poder traer a Vanesa a Granada y enterrarla en la ciudad donde nació en 2008.

La menor asesinada cursó la enseñanza primaria en Granada junto a sus dos hermanos. Ella estaba internada en la escuela hogar Divina Infantita y la familia vivía en la Chana, donde residieron por espacio de más de cinco años. El pasado viernes, un depredador sexual la raptó en un pueblo de Francia, donde residía con su familia desde hacía un año, y posteriormente la mató. La eligió al azar, según declaró ante los policías galos, cuando fue arrestado y enviado a prisión.

Los lazos de Vanesa con esta ciudad se empezaron a escribir poco antes de 2018. Su madre trabajó duro en Granada para intentar traerse a España a sus tres hijos, Vanesa era la mayor de los tres. Una vez aquí, la madre siguió trabajando de forma muy dura a la par que compatibilizaba sus jornadas laborales con estudios para aspirar a un puesto de trabajo mejor. Aquí se dedicaba a cuidar ancianos. Para poder compatibilizarlo todo y asegurar que sus hijos estuvieran en las mejores manos, decidió internar a los tres en la escuela hogar Divina Infantita de Granada. Vanesa y sus hermanos estaban allí de lunes a viernes, y los fines de semana los pasaba con su madre.

«Vanesa era una niña muy querida, al igual que sus otros dos hermanos. La madre se dejó la vida para darle la mejor educación posible y aumentar todas las posibilidades que tenían de progresar en la sociedad», señala Mildre, una religiosa de esta congregación que actualmente se encuentra en Melilla destinada. «La tuvimos dos años interna en nuestro centro. Además de buena estudiante, practicaba gimnasia rítmica y aprovechaba cualquier oportunidad que se le ponía a su alcance».

Mildre, la religiosa que estaba al cargo de Vanesa y sus dos hermanos en Divina Infantita, recibió una llamada de la madre la pasada noche del lunes. «Yo no sabía absolutamente nada y me llamó destrozada para decirme que a su hija la habían secuestrado y después la habían asesinado. Me quedé sin palabras. Nadie está preparado para asimilar algo así y mucho menos una madre. Le intenté dar ánimos y que tuviera fe en estos momentos tan duros», advierte Mildre.

De momento, los médicos forenses franceses no han terminado aún con su trabajo y por ello se desconoce aún cuando se podrán traer el cadáver de la pequeña Vanesa a Granada para enterrarlo. Por eso y por la falta de medios económicos. Mildre ha facilitado un número de cuenta para ayudar económicamente a esta familia, que aunque de origen de colombiano, también tienen la nacionalidad española: ES69 01822900560201738655.