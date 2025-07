Un enfermero explica qué hacer ante una picadura de medusa: «Nada de orina ni amoniaco»

Judit Molina Sábado, 5 de julio 2025, 13:55 Comenta Compartir

Con la llegada del calor, muchas personas comienzan sus viajes de verano a la playa para huir del calor. Sin embargo, uno de los contratiempos más comunes durante el verano es la picadura de medusa. Aunque no suelen ser graves, estas picaduras pueden resultar muy molestas y, en muchos casos, no sabemos cómo actuar correctamente o recurrimos a remedios caseros que pueden empeorar la situación.

El Enfermero Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel), un profesional de la salud que se ha hecho viral en TikTok por sus vídeos divulgativos sobre primeros auxilios y consejos sanitarios, se ha convertido en un referente entre los usuarios que buscan información útil y práctica. En uno de sus vídeos más recientes, ha explicado qué hacer si te pica una medusa, un incidente común en las playas durante los meses de calor.

El vídeo comienza con una escena divertida en la que el enfermero aparece en el suelo simulando que está nadando, rodeado de dos peluches que representan a medusas, y dramatiza la situación con humor: «Estás nadando tranquilamente y... me pica una medusa, ¿Qué hago?» A partir de ahí, comienza a dar indicaciones sobre cómo actuar en estos casos.

Lo primero que recomienda es retirar los tentáculos si son visibles, pero advierte que «nunca lo hagas con la mano, siempre mejor con unas pinzas, porque así evitas tocarlos». El contacto directo con los tentáculos puede agravar la reacción al veneno, por lo que es importante extremar la precaución.

El siguiente paso es aclarar la zona afectada con agua salada, preferiblemente del mar, y no con agua dulce, ya que esta última puede empeorar los efectos de la picadura.«Algo que va muy bien es aclarar bien la zona pero hazlo con agua del propio mar, agua salada, no con agua dulce», explica. También sugiere aplicar frío en la zona, usando un paño, ya que ayuda a calmar el dolor.

Sobre los remedios caseros más conocidos, el enfermero es tajante. «El tema de amoniaco, orinar en la picadura... eso no lo hagáis porque no ha demostrado que funcione en absoluto», insiste. Del mismo modo, es cauto con el uso de vinagre y explica que «hay especies en las cuales va bien el vinagre y en otras no, pero como no sabes qué especie te ha picado, pues mejor estarse quieto y acudir a un puesto de socorro».

Finalmente, recomienda siempre acudir a un puesto de socorro, donde podrán evaluar la picadura correctamente y aplicar el tratamiento adecuado.«Allí tendrán pomadas, medicación que puede funcionar», añade.

