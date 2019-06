«El enemigo es la ignorancia» «No daremos un paso atrás en la defensa de los derechos humanos», advierte Oriol Pamies. :: r. c. El activista gay Oriol Pamies ha publicado un libro que aúna vivencias personales e información sobre cuestiones como el proceso de aceptación o la homofobia Domingo, 30 junio 2019, 12:07

El guía espiritual aseguró a Oriol Pamies (Reus, 1989) que el descubrimiento de su homosexualidad implicaba ser consciente de la dura carga que debería sobrellevar durante toda la vida. Pero aquel estudiante de un colegio religioso catalán no estaba por la labor de portar cruces. Según cuenta en 'Ahora que ya lo sabes', respondió al sacerdote que Dios no le había traído al mundo para sufrir y su autoestima se reforzó tras abandonar la reunión. Las dudas dieron paso, progresivamente, a una autoafirmación que lo ha conducido al activismo dentro del colectivo gay y a embarcarse en el emprendimiento empresarial dentro de esta comunidad, convirtiéndose en miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Turismo LGBTQ+ (IGLTA). El autor de 'Ahora que ya lo sabes' (Libros Cúpula), ahora residente en Nueva York, alega que ha escrito este libro para recoger toda la información que le hubiera gustado conocer durante el proceso que le condujo a asumir su condición sexual. «Recibo mensajes de muchas personas que necesitan ser escuchadas, comprendidas y no sentirse solas, y pensé que, si les podía servir de ayuda, entonces merecía la pena escribir mi historia», explica.

- ¿Qué ocurrió tras su negativa a asumir lastres vitales?

- Me costó mucho aceptarme a mí mismo, recé y pedí que me cambiaran, pero al final del proceso, en Barcelona, en un ambiente distendido y progresista, acabé aceptándome y convirtiendo lo que más odiaba de mí mismo en elemento principal de mi vida. Desde 2013, desarrollo empresas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+.

El 'lobby gay' «Molesta que estemos organizados, que seamos efectivos»

- A pesar de que su vida es un ejemplo de normalización, reconoce en la obra que los individuos como usted viven en un mundo basado en el miedo, estereotipos y prejuicios sobre la comunidad gay.

- No se ha conseguido todo, la homosexualidad es un delito en más de setenta países, e incluso sancionado con la pena de muerte. En España, con normas de apoyo y protección, se producen ataques homofóbicos y, desde hace tiempo, hay partidos, como Vox, que vulneran nuestros derechos y nos atacan de manera feroz. Los fondos recaudados por este libro irán a parar a www.ahoraqueyalosabes.com, una red social que lucha contra esta situación.

«No quiero hablar de Vox»

- Antes se combatía contra una mentalidad, pero ahora hay formaciones políticas con un discurso hostil hacia las reivindicaciones del colectivo.

- No quiero hablar de Vox porque el enemigo no es la ultraderecha, sino la ignorancia, y el desconocimiento sólo se combate con la educación. Tomé la decisión de no confrontar a personas de este partido porque ponerme a su nivel es dar validez a sus argumentos, y para mí no tienen ninguna. La educación ha de impartirse en las escuelas y a través de las redes sociales.

- Esos partidos incluso afirman que quieren liberar a los homosexuales de las garras del 'lobby gay', que, en su opinión, les controla.

- El 'lobby gay' es un elemento que se menciona porque molesta que estemos organizados, que seamos efectivos y pongamos nuestro poder en funcionamiento. Lo siento mucho, esto es lo que hay y va a ir a más, y al que moleste que se vaya acostumbrando. Cuando estamos organizados hay poco que se nos pueda rebatir. Ahí está el caso de Brunei, cuando se pretendió implantar la pena capital para los homosexuales. Ya se ha visto que no daremos un paso atrás en lo que se refiere a derechos humanos.

- Las pretendidas terapias de 'reconversión sexual' son uno de los fenómenos candentes en nuestro país, con plataformas y hasta un obispo que las apoyan. Muchos demandan una campaña para impedir que los menores de edad puedan ser sometidos a este tipo de prácticas...

- Sí, es cierto, y lo tenemos en el punto de mira. Es un tema terrible, tal y como se explica en la película 'Identidad borrada', protagonizada por Nicole Kidman. Se trata de una cuestión terrible que afecta a muchas personas. Tan sólo en Estados unidos, 700.000 sujetos entre 18 y 59 años han sido objeto de estos procedimientos.

- ¿Qué se necesita?

- Por supuesto, el apoyo gubernamental para ilegalizar estas aberraciones. Pero cada uno, desde su trinchera, ha de ayudar a hacer visible este problema en las redes sociales para que las administraciones tomen cartas en el asunto. No se puede cambiar algo innato en una persona; no hay nada que curar porque no existe enfermedad. Están torturando física y psicológicamente a personas en edad de desarrollo y eso conduce a trastornos como la depresión y el suicidio.

- Las celebraciones del Orgullo se han convertido en eventos festivos y se ha divulgado una visión consumista y hedonista de la comunidad gay.

- Quizás a los medios de comunicación cierta imagen les parece más vendible. En realidad, hay de todo tipo, individuos de la tercera edad, hombres y mujeres con hijos, y generalizar no es justo. Yo he estado en 'orgullos' de todo el mundo y lo que veo es gente de toda condición que lucha por los derechos humanos. Ojalá que nunca se hubiera tenido que celebrar, pero lo cierto es que nuestros derechos han sido vulnerados durante demasiado tiempo.

- Existe otra discriminación dentro de la comunidad, ceñida a unos estereotipos de imagen y cánones de comportamiento.

- Es una cuestión importante que tiene que ver con la amabilidad y el respeto. El empoderamiento que da el anonimato en las redes hace a las personas muy valientes en el mal sentido y no piensan que al otro lado de la pantalla hay alguien que puede estar pasando por un mal momento y que un rechazo brusco o un insulto pueden tener efectos muy negativos. Falta sensibilización para acabar con el estigma del VIH, la edad, la presentación más femenina o los cuerpos que no se ajustan las normas de belleza que nos han inculcado. Yo creo que todo esto es fruto de la homofobia en la que hemos crecido.

Perfil. Conferenciante y emprendedor en el ámbito del marketing, las nuevas tecnologías y el turismo, Oriol Pamies es miembro de la Asociación Internacional de Turismo LGBTQ+ (IGLTA).

Referencia. Autor del libro 'Ahora que ya lo sabes', ha creado una red social que conecta a millones de usuarios en noventa países.