Encuentran en Granada un nuevo nombre hasta ahora inédito en el mundo romano

Investigadores de la Universidad de Granada documentan por vez primera un nuevo nombre propio de la época romana. «Mira que me gusta ese mundo, pero no llamaría a mi hijo así», dice uno de sus descubridores

José Antonio Guerrero Madrid Viernes, 17 de marzo 2023, 10:05 | Actualizado 20:11h.

A principios de 2020 un agricultor que trabajaba con su tractor en una finca de Domingo Pérez, un pueblo granadino a 50 kilómetros al norte de la capital, se topó por casualidad con una voluminosa piedra que resultó ser una estela funeraria del Alto Imperio Romano. En lugar de llevarse a casa el hallazgo, una reliquia de dos mil años con los nombres tallados de seis personas y la edad de su muerte, el hombre tuvo el detalle de avisar a las autoridades y entregar la losa, de 70 centímetros de alto y 80 kilos de peso, al Museo Arqueológico de Granada, donde quedó depositada para su restauración. Pero se cruzó la pandemia y, entre unas cosas y otras, no fue hasta 2022 cuando investigadores de la Universidad de Granada (UGR) pudieron estudiar la pieza en detalle.

«Fue entonces cuando comprobamos que de los seis nombres propios que aparecen en la inscripción había uno, Subulcus, que no estaba documentado en el mundo romano», cuenta el profesor del departamento de Historia Antigua de la UGR, Ángel Padilla, que junto a su compañera Eva Morales, comparte la autoría del descubrimiento, que se publicará en la revista 'Epigraphica', la referencia mundial en epigrafía.

«Consultamos todos los grandes repertorios onomásticos y las más importantes bases de datos internacionales y vimos que Subulcus no estaba documentado en ninguna otra inscripción romana», detalla.

El término en cuestión aparece recogido en las famosas 'Etimologías', de san Isidoro de Sevilla, pero no como nombre propio, sino que hace referencia a un «pastor de cerdos», un porquero. En la misma obra de san Isidoro figura la palabra Bubulcus, pastor de bueyes, «que sí comprobamos que está documentada en el extenso repertorio de nombres propios del mundo romano. Pero no Subulcus, del que no teníamos evidencia de que se usara como nombre propio hasta hallarlo inscrito en la estela de Domingo Pérez».

El profesor Padilla explica que los nombres romanos constan de tres elementos en este orden: el 'praenomen', el nombre propio; el 'nomen', el nombre de la familia, y el 'cognomen', el que más identifica a la persona, o sea, el nombre de pila. De ahí que Cayo Julio César o Marco Tulio Cicerón sean conocidos por su 'cognomen', César y Cicerón.

Subulcus (Subulco, si lo castellanizamos) es el nombre de pila que aparece en la primera inscripción de la piedra: Quinto Pomponio Subulco, fallecido a los 55 años. El resto son tres mujeres y dos hombres: (Voconia Clara, Quinto Pomponio Clarano, Pomponia Optata, Sempronia Lalema y Pomponio Princeps). «No es que sea un grandísimo descubrimiento, pero documentar por primera vez un nombre propio romano nos hace ilusión. Las cosas como son», se congratula Padilla, que lleva 44 años dando clases en la UGR.

«Mira que me gusta el mundo romano, pero te confieso que nunca pondría ese nombre a mi hijo, jajaja», bromea el historiador, que quizá algún día conozca a un Subulco... llamado así gracias a él.