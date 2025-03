«Soy una émula barata de Gwyneth Paltrow»

Nació como Iván González (León, 1999), pero cuenta que lo atropelló con un camión y que tiró su cadáver por un barranco. Entonces surgió Samantha ... Hudson. «Ninguna persona es la misma desde que nace hasta que se muere», defiende esta artista, cantante, actriz, celebridad de internet y activista del colectivo LGTBI española que esta misma semana ha lanzado 'AOVE', su nuevo EP, cuyas siglas corresponden a los calificativos 'Atrevida, Obscena, Violenta y Explícita'. Son cuatro canciones de temática rave, «repletas de sonidos electrizantes y ritmos máquina al más puro estilo 'ruta destroy'», explica. Y dan forma a su trabajo «más ambicioso hasta la fecha», con mucha inspiración de estilos, como el hardbass o el bumping, que dan como resultado «una Samantha más electrónica que nunca». «Bien de club, bien de parking... Soy David Guetta con pronombres», sostiene,

Madrid, Barcelona, Mallorca, Tarragona, Castro Urdiales e Ibiza son algunas de las ciudades en las que se podrá disfrutar «de un show muy especial de la tía más chula del mundo», con una gira que arrancará el próximo 19 de mayo y le llevará de escenario en escenario hasta el mes de agosto. Las semanas de la «electrodiva» -así se ha referido a ella la revista Vogue- prometen ser movidas esta temporada.

Lunes

12.00 horas. Mis horarios varían mucho dependiendo de mi agenda. Hay ocasiones en las que me levanto tardísimo y otras en las que amanezco antes que el sol. En circunstancias normales intento dormir hasta quedarme bien a gusto. Eso de 'a quien madruga Dios le ayuda' es una falacia como un castillo.

12.30 horas. Nunca he tenido bañera en mi infancia, así que es un elemento que me hace muchísima ilusión. Sin embargo, la ducha me parece mucho más práctica y, sobre todo, más económica y ecológica. Por eso sólo utilizo la bañera de manera performática, y únicamente cuando me hospedo en un hotel por motivos de trabajo.

22.00 horas. Tengo mascota. Un perro muy viejo y muy gordo, pero desde hace ya muchos años lo cuidan mis padres. No soy extremadamente ansiosa con mi familia. Les quiero muchísimo y presumo de tener un buen vínculo con ellos, pero no lo considero un apego excesivo.

Martes

15.00 horas. No suelo consumir mucha comida rápida. Normalmente disfruto cocinando y aun más cuando me toca ser anfitriona. Lamentablemente, apenas tengo tiempo ni energía para dedicarme a ello como me gustaría. De cualquier manera, aunque coma fuera, siempre apuesto por locales veganos o de cocina macrobiótica. Soy una émula barata de Gwyneth Paltrow.

16.00 horas. Me encanta fregar. me relajo fregando los cacharros y aspirando la alfombra. Para mí, ese es mi momento. Encuentro muchísima paz y sosiego en las tareas del hogar. Es prácticamente una meditación.

01.00 horas. No suelo ver la televisión, a excepción de los programas en los que participo. No pierdo el tiempo y me voy a dormir. Ese es mi mayor secreto de belleza. Eso y mis cremas. Me compro mis cremitas, no lo voy a negar. Para la piel y también para el pelo. El cuidado del pelo me obsesiona.

Miércoles

18.00 horas. Intento hacer pilates dos veces por semana y cardio prácticamente a diario. Si algo me lo impide hago en su defecto unos ejercicios isométricos y un poco de pesas en el confort de mi casa. Todo eso además de pasearme durante horas por la calle para que me vean muy guapa. A veces ser presumida se traduce en salud.

20.00 horas. Me gusta ir de compras, Y comprar ropa, compro mucha ropa. Sin embargo, tener un buen fondo de armario deja de ser un capricho y pasa a ser una necesidad cuando vives delante de una cámara. Si por mí fuera iría desnuda, pero hay ocasiones en las que quizá no procede. La estética es una parte muy importante de mi vida y a mí me gusta tener el dinero donde pueda verlo: colgado de una percha en mi armario.

Jueves

13.00 horas. Odio leer, es algo que me aburre muchísimo. No es en absoluto una actividad de la que disfrute. En cambio, la música es indispensable en mi vida. Desde una bossa nova para hacerme el desayuno hasta un tema de 'frenchcore' para caminar por la calle como una de esas modelos sin cejas de aspecto agresivo. No sé vivir sin banda sonora.

«Encuentro muchísima paz y sosiego en las tareas del hogar. Es prácticamente una meditación»

17.00 horas. No tengo muchos hobbies, la verdad. Lo pasaba realmente mal en las redacciones del colegio cuando el profesor te pedía que escribieras dos páginas sobre tus actividades favoritas. ¡¿Dos páginas?! Si yo no podía escribir ni un párrafo. No tengo ningún hobby. A mí lo que me gusta es fregar, ir a bailar a la discoteca y ser coquetona. También disfruto mucho con mi trabajo y adoro hacer música y subirme a un escenario, pero jamás me atrevería a decir que mi mayor afición es mi empleo, porque estaría hablando igual que uno de esos jóvenes 'entrepeneurs' (emprendedores) que dan conferencias y llaman 'empresa' a sus estafas piramidales.

Viernes

23.00 horas. Soy una chica extremadamente disfrutona, así que siempre intento dedicar una parte importante de mi tiempo a pasármelo bien. Me encanta hacerle el amor a los estrobos y bailar hasta caer desfallecida. No obstante, mi vida es mi trabajo y mi trabajo es mi vida. Soy bastante disciplinada y me tomo muy en serio lo que hago. Además, una gran parte de mi profesión consiste en ser yo misma, y eso es algo que trasciende cualquier tipo de horario.

- ¿Cómo lleva la fama?

- Yo la fama la llevo en el bolso, junto al monedero y el resto de enseres vitales.