Los embalses superan el 50% pero apenas mejoran en el Sur y el Mediterráneo

Las últimas lluvias han roto dos semanas de bajadas continuadas de los embalses españoles con un importante incremento de la reserva hídrica, que ha subido ... más de cinco puntos (5,2) con relación a los datos de hace siete días. Es el mayor incremento semanal que se produce en el conjunto de los embalses de la península desde el 19 de diciembre de 2022, cuando ganaron de golpe seis puntos.

El temporal de lluvias que han dejado las borrascas Irene y Juan han permitido acumular en una semana casi tres mil hectómetros cúbicos, lo que sitúa a los pantanos por encima del 50% de su capacidad (50,5%), un porcentaje que no se veía desde abril de 2023. En la actualidad almacenan 28.288 hectómetros cúbicos, 2.932 hectómetros cúbicos más que el martes pasado, una cantidad equivalente a lo que consume la Comunidad de Madrid (6,6 millones de habitantes) durante seis años.

Pese a este incremento, el agua embalsada se encuentra ligeramente por debajo de la que había por estas mismas fechas del año pasado (50,9%) y seis puntos por debajo de la media de los últimos diez años (56%), según el boletín que cada martes publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Como suele ocurrir, las lluvias no han caído de forma homogénea en todo el país, por lo que las cuencas de la vertiente mediterránea -las más azotadas, junto a las del sur, por una sequía que ya dura tres años- se encuentran prácticamente igual que hace una semana.

La situación sigue siendo alarmante en los embalses de las cuencas internas de Cataluña, que abastecen principalmente a las provincias de Barcelona, incluida su populosa área metropolitana, y Girona. Se encuentran en el mínimo histórico del 16,2% (hace una semana estaban al 16,5%), a un paso del límite del 16% establecido para entrar en estado de emergencia por sequía. Esta declaración, que tendría que activar el gobierno de la Generalitat, obligará a los municipios a no superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos (doméstico, agrícola, industrial y lúdico). Uno de los casos más dramáticos es el del pantano de Sau, que apenas almacena 9 de sus 165 hectómetros, lo que le sitúa en el 5,1% de su capacidad.

Suben los embalses del Guadalquivir

Algo mejor se encuentran los 49 embalses de la Cuenca del Guadalquivir, la mayor de Andalucía, que en estos últimos siete días han ganado 137 hectómetros cúbicos, lo que les sitúa en el 21% de su capacidad, un incremento de 1,7 puntos porcentuales con relación al martes pasado. Han superado la barrera del 20% de su capacidad, pero no hay demasiadas esperanzas en que no vuelvan a situarse por debajo ante la falta de nuevas precipitaciones a la vista. De hecho, la semana pasada el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, advirtió de que capitales como Sevilla, Málaga y Córdoba afrontarán el verano con restricciones si no llueve durante un mes seguido. Y la Aemet ya ha avisado que esta semana se espera la llegada de un potente anticiclón que disparará las temperaturas e impedirá la entrada de borrascas atlánticas, con lo que al menos hasta febrero no se esperan más lluvias.

Por comunidades autónomas las diferencias son muy significativas entre las regiones del sur y las del norte, con la excepción de Cataluña (contando la parte de esta comunidad que depende del Ebro) y Cantabria, cuyos pantanos se encuentran al 41 y el 31% respectivamente. Por lo demás, Galicia se encuentra al 87%; Asturias, al 85%; País Vasco, al 76%; Navarra, al 85%; La Rioja, al 51%; Aragón, al 65%; la Comunidad de Madrid, al 72%; Castilla y León, al 65%; Extremadura, al 57%; Castilla-La Mancha, al 34%; la Comunidad Valenciana, al 39%; Andalucía, al 22% y Murcia, al 25%.

Las mayores subidas se han producido en los embalses de Extremadura, que han ganado 10 puntos, y los de Castilla y León, siete. Por contra, los de Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia se encuentran prácticamente igual que hace siete días.