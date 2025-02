Elecciones 23-J: Cuándo llega el voto por correo tras presentar la solicitud

Irene Toribio Miércoles, 5 de julio 2023, 17:02 Comenta Compartir

El adelanto de las elecciones generales ha generado un amplio debate al coincidir con el período de vacaciones para muchos ciudadanos, lo que implica que algunos no se encuentren en sus lugares de residencia en el día de los comicios y no puedan acudir a las urnas. Es posible que este sea tu caso, motivo por el cual hayas optado por el voto por correo. Sin embargo, quizá estés algo inquieto al no haber recibido todavía el voto en tu domicilio. ¿Estás a punto de irte de vacaciones y el voto no te ha llegado? ¿Cómo sé cuando me va a llegar? Te contamos lo que puedes hacer.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha habilitado un enlace en el que puedes comprobar el estado de tu solicitud. Lo primero es dirigirte a la web del INE y buscar la sección 'Trámites'. Allí encontrarás las relacionadas con las elecciones a las Cortes Generales del 23 de julio, entre ellas la posibilidad de realizar la 'Consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo'.

Ahí encontrarás un enlace en el que podrás ver el progreso de la solicitud de tu voto a distancia. Para acceder a esta consulta, no se requiere certificado digital, DNI electrónico ni Cl@ve pin. Únicamente es necesario completar algunos datos personales:

- Tipo de identificador (seleccionar entre DNI, pasaporte o tarjeta de residencia).

- Número del identificador elegido.

- Fecha de nacimiento en el formato día-mes-año (DD/MM/AAAA).

Una vez que los datos hayan sido ingresados, se podrá visualizar el estado de la solicitud y obtener información sobre la petición. El sistema indicará si la solicitud ha sido aceptada o denegada, si ha sido certificada y, por último, en caso de que haya sido enviada, si ha sido entregada (o aún no) a la empresa de correos. Es importante destacar que el sistema no proporciona información sobre la fecha de entrega de la notificación. Sin embargo, si la solicitud ha sido enviada a la empresa de correos, se mostrará la fecha en la que toda la documentación ha sido remitida a la oficina correspondiente.

