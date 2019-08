«Elcano inventó la globalización» Al timón. Solá tiene una extensa experiencia como navegante. Con la travesía del 'Pros' cumple el sueño de toda su vida. :: óscar chamorro José Solá, capitán del velero que replicará la primera vuelta al mundo, asegura que la leyenda negra sobre el imperio español es marketing anglosajón INÉS GALLASTEGUI Miércoles, 14 agosto 2019, 08:48

Madrileño de 69 años, José Solá es el alma mater de la asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), que el pasado sábado inició una vuelta al mundo que replica a la de Magallanes y Elcano. Su mujer y su hermano le acompañan en esta aventura que conjuga dos de sus pasiones: la historia y la navegación.

- ¿Por qué fundó la asociación?

- Un grupo de amigos terminamos nuestra carrera profesional y pensamos que no bastaba con jugar al golf o ponerse a leer en casa, que había que inventarse ilusiones. Pensamos que este país necesita recobrar el gusto por esos personajes que hicieron de la historia de este país algo tan bonito. Tenemos una historia bastante desconocida pero magnífica. Ya la quisieran países como Inglaterra, Estados Unidos o Francia. Ellos la venderían muchísimo mejor.

- Si Elcano fuera estadounidense, habría películas sobre él...

- Películas no, series. Iríamos por el capítulo 227 de la vida de Elcano. Pero fue español. Una pena.

- ¿Los españoles somos acomplejados con nuestra historia?

- Acomplejados, tampoco. Pero adolecemos de una falta de cultura bastante acentuada, sobre todo de cultura histórica. Parece que la leyenda negra nos la hemos creído más nosotros que la gente de fuera. Que también.

- ¿Qué leyenda negra se puede contar sobre el viaje de Elcano?

- Era una expedicion comercial que trataba de llegar al Moluco y hacerse con las especias; no iban a colonizar ni a conquistar nada. Desafortunadamente nos creemos lo que el marketing de los holandeses y los ingleses empezó a difundir por aquella epoca para socavar el poder de quien era su principal rival. Los anglosajones aún creen que la primera vuelta al mundo la dio Francis Drake, que la hizo setenta años después. Ahora tenemos el complejo de que fuimos exterminadores. Pero España no tuvo colonias; a diferencia de los ingleses, las tierras que conquistó las integró en la corona. ¿En qué país colonizado por los ingleses hay la cantidad de hospitales, universidades, monasterios que hay allí donde llegaron los españoles? Sudamérica está llena de indígenas y mestizos. ¿Cuántos quedan en Norteamérica?

- ¿Magallanes se llevó el mérito de Elcano?

- Hasta hace poco más de diez años, Magallanes era un traidor en Portugal; hoy es un héroe y los portugueses están orgullosos de que su paisano fuera el primero que diese la vuelta al mundo, pero es absolutamente falso: ni era portugués ni dio la vuelta al mundo. Él era de origen portugués, pero cuando vino a España fue investido con la orden de Santiago, cambió su nombre de Hernando a Fernando y se puso al servicio del rey español. No hay que quitarle el mérito, pero no fue un buen capitán: era desconfiado, no consultaba con sus capitanes y provocó la sublevación de San Julián. Era un hombre de armas, no un marino. Elcano, en cambio, tenía un barco, había estado al servicio de la corona española y, como vendió el barco porque no le pagaban, fue perseguido por la justicia y acabó embarcándose como maestre de la 'Concepción'. La idea de dar la vuelta al mundo fue suya.

- En cada puerto habrá eventos para conmemorar la llegada de la expedición española de hace 500 años. ¿Temen ser mal recibidos en algún sitio? El presidente de Filipinas, por ejemplo, quiere cambiarle el nombre al país...

- Rodrigo Duterte es indigenista y aborrece el pasado español, pero el pueblo, en general, está orgulloso de su pasado hispánico de trescientos años. En el país hay huellas españolas muy positivas.

Un mundo conectado

- ¿Cómo cambió el mundo descubrir que la Tierra era redonda?

- En aquella época la gente creía que el mar caía por un precipicio y allí se acababa el mundo. Lo que hasta entonces eran unos océanos impenetrables y tenebrosos se convirtieron en autopistas de intercambio social, cultural y comercial. Los territorios, en vez de estar separados por los océanos, quedaron conectados por ellos. La globalización la inventó Elcano. Hoy hay quien cuestiona sus efectos, pero la globalización trae consigo la modernidad.

- Algunos comparan aquella gesta con la llegada del hombre a la Luna.

- El viaje a la Luna fue una machada, un reto tecnológico brutal, pero estaba perfectamente planificado y sabían a dónde iban. Aquí no. Cincuenta años después de la vuelta de Elcano, el Pacífico estaba trufado de barcos españoles. En la Luna hoy no hay nadie.

- En 1522 regresaron apenas uno de cada diez de los que salieron. ¿Teme los riesgos del viaje?

- En realidad salieron 239 marineros y con Elcano llegaron 18, pero la 'San Antonio' había regresado antes y los que estuvieron presos en Cabo Verde volvieron más tarde. Es cierto que el escorbuto hizo estragos, pero hoy sabemos que es falta de vitamina C y es fácil de combatir: ellos podían haberlo hecho con el clavo, y nosotros llevamos un montón de limones. Y tampoco vamos a pasar hambre: no tendremos que comernos las ratas ni los cueros de las escotas.

Toda una vida. Es ingeniero y durante 40 años ha trabajado en Construcciones Aeronáuticas (CASA), hoy Airbus, en los últimos como director de operaciones de la división espacial. Ahora está jubilado.

Patrocinadores. La asociación solo tiene cubierto un 30% de los 850.000 euros que costará la expedición del quinto centenario gracias a patrocinadores que han aportado dinero y servicios.