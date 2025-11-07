Ekan, el primer gorila andaluz, celebra su quinto cumpleaños con una entrañable fiesta Tarta de cumpleaños, decoración y mucha diversión con sus cuidadores y familia

Han pasado cinco años desde su nacimiento en el Bioparc de Fuengirola, y Ekan continúa derritiendo a todos con su encanto. El primer gorila andaluz ha celebrado su cumpleaños como se merece: con tarta, regalos y una buena dosis de mimos de su familia y cuidadores. Las imágenes de la fiesta son puro amor y reflejan lo mucho que ha crecido este pequeño gigante.

La celebración ha contado con una tarta elaborada por el equipo de cuidadores, confeccionada con frutas y vegetales, pensada no solo como un gesto simbólico sino como una actividad de enriquecimiento ambiental que estimula la curiosidad, el juego y la cohesión social entre los miembros del grupo.

Un gorila andaluz

El nacimiento de Ekan en 2020 marcó un hito histórico: fue el primer gorila nacido en Andalucía. Cinco años después, su desarrollo refleja el compromiso de Bioparc Fuengirola con la educación, la investigación y la conservación del gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), especie catalogada «En Peligro Crítico» por la UICN.

El equipo de Bioparc Fuengirola lleva años desarrollando programas de entrenamiento y enriquecimiento cognitivo orientados a mejorar el bienestar físico y emocional de los animales.

Como explica María José Roldán, cuidadora especialista en primates: «En el cuidado diario de los animales, debemos destacar la importancia de manejos como el enriquecimiento y el entrenamiento, que les aportan herramientas que favorecen su correcto estado físico y mental, y por lo tanto su bienestar«.

El caso de Ekan ha sido especialmente relevante. Su curiosidad y atención durante el entrenamiento de su padre impulsaron a los cuidadores a iniciar su propio programa de entrenamiento en 2024, antes de la edad habitual. Desde marzo de ese año comenzó a responder a órdenes sencillas, y en diciembre se puso en marcha un programa clínico adaptado a su comportamiento y capacidades.

Su curiosidad y ganas de jugar han hecho que avance a pasos de gigante, fortaleciendo el vínculo con su cuidadora y mostrando que aprender también puede ser divertido.

Un momento decisivo en su desarrollo

A los cinco años, los gorilas se encuentran en una etapa esencial de aprendizaje social y desarrollo de la identidad dentro del grupo. En el caso de Ekan, tal y como explica el equipo de Bioparc Fuengirola destaca su creciente comprensión jerárquica, aprendiendo a reconocer a los individuos dominantes y a actuar según las reglas sociales del grupo.

Aunque sigue muy unido a su madre, ya muestra una gran independencia: pasa largos ratos jugando con los otros miembros del grupo, practicando persecuciones, forcejeos o luchas fingidas que fortalecen su coordinación, fuerza y entendimiento de la convivencia.

Además, su vínculo con el macho dominante, Eko, su padre, es cada vez más significativo. Ekan lo observa, imita y aprende de su forma de liderar, un comportamiento clave para los futuros machos espalda plateada.

Su repertorio comunicativo también se amplía: expresiones faciales, gestos, gruñidos y sonidos diversos son parte de un lenguaje corporal cada vez más sofisticado que le permite interactuar y cooperar con los demás.

Con apenas cinco años, Ekan se ha convertido en un embajador del trabajo de conservación que se desarrolla en el Bioparc de Fuengirola, un recordatorio de la importancia de proteger a las especies más amenazadas del planeta.

