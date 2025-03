Salud: Estos son los ejercicios con los que prevenir la osteoporosis

MARÍA ISABEL HIDALGO Viernes, 27 de enero 2023, 12:49 Comenta Compartir

La osteoporosis es una 'enfermedad silenciosa' que afecta a millones de personas en España, se manifiesta normalmente a través de las caídas, que es lo que manifiesta que los huesos están débiles. Se calcula que afecta en torno al 22,6% de las mujeres y al 6,8% de los hombres mayores de 50 años. La densidad ósea máxima se alcanza alrededor de los 30 años y, a partir de entonces se va perdiendo.

Esta dolencia ha sido siempre vinculada al consumo de calcio, por ello es importante su consumo para prevenirla, pero no solo esto. También es importante un aporte adecuado de vitamina D, ya que sin esta vitamina el calcio no se fijará de manera adecuada en los huesos. Este aporte de vitamina D, viene dado no solo por los alimentos que se toman, sino también por el sol, por ello es necesario tomar el sol, al menos diez minutos diarios. Solo en caso de que una analítica señale su déficit podría ser prescrito por el médico a través de suplementos alimenticios.

En cuanto a los alimentos que aportan calcio al organismo hay que tener en cuenta que no solo destacan los lácteos, sino también muchos otros como las verduras cricíferas, las almendras o las semillas de sésamo.

Ejercicios de resistencia

Más allá de los alimentos es necesario hacer ejercicio para fortalecer los huesos, para ver resultados lo ideal es practicar ejercicio durante media hora o una hora al día, y unos tres o cuatro días a la semana. Los ejercicios que más fortalecen los huesos son los de resistencia, es decir aquellos que requieren sostener la carga del propio peso. De este modo, para combatir la osteoporosis lo más recomendable es caminar, correr o jugar a tenis.

Existen otros ejercicios que requieren un poco más de práctica y habilidad y que son aún más beneficiososo para tratar esta enfermedad, como es el caso del levantamiento de pesas, que ayuda a mejorar la densidad ósea ya que fortalece los huesos y disminuye la inflamación. Mientras que nadar y montar en bicicleta no son tan recomendables para tratar este tipo de dolencias.

Pese a estas recomendaciones lo ideal en el caso de que la osteoporosis ya haya aparecido en el cuerpo, es consultar al médico para que sea él quién recomiende cuales son las actividades más seguras en función del estado de salud.

Riesgo de sufrir osteoporosis

Más allá de la alimentación y las actividades físicas que ayudan a prevenir este tipo de enfermedad es necesario conocer que existen factores de riesgo que pueden provocar la aparición de la osteoporosis en el cuerpo, como es el caso del alcohol y el tabaco, que favorecen el desarrollo de esta dolencia. Así como, las personas muy delgadas, cuyo índice de masa corporal es menor de 19, tienen una mayor probabilidad de desarrollar problemas en los huesos.

Otros factores que provocan la aparición de la osteoporosis es el uso prolongado de corticoides, como la prednisona, la cortisona, la prednisolona y la dexametasona. Existen otros medicamentos como los inhibidores de la aromatasa para tratar el cáncer mamario, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el metotrexato, algunos medicamentos anticonvulsivos como la fenitoína (Dilantin) y el fenobarbital, y los inhibidores de la bomba de protones que también favorecen la aparición de problemas en los huesos. Al igual que tener antecendentes familiares también es un factor de riesgo.

Temas

España