¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?
Estudiantes de intercambio Erasmus durante el acto de recepción en una universidad española. F. GÓMEZ

La universidad española duplica los alumnos extranjeros en una década

España es líder en la atracción de estudiantes temporales europeos (tipo Erasmus) pero, pese a la mejora, sigue a la cola continental en la captación de los que se matriculan toda la carrera

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

España es un destino cada vez más atractivo para los estudiantes de otros países que quieren recibir formación universitaria fuera de su territorio, aunque todavía ... está lejos de la capacidad de captación de los gigantes continentales en internacionalización de los estudios superiores, como Alemania, Francia o Países Bajos. Esta es la conclusión principal del informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), realizado dentro de su programa común de investigación socioeconómica.

