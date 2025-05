El TSJC ratifica el 25% de español en la escuela de Canet

Cristian Reino Barcelona Viernes, 3 de junio 2022, 14:03 | Actualizado 15:54h. Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado un recurso presentado por una treintena de familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) y ha obligado al centro escolar a mantener el 25% de español en una clase, la de P4. Esta causa judicial es independiente de la sentencia del TSJC, ratificada por el Supremo, que obliga al Govern a impartir el 25% de las clases en español en todos los centros públicos y concertados de Cataluña. La Generalitat, de momento, se resiste a cumplir el fallo.

La escuela de Canet estuvo en el centro de la polémica lingüística a finales del año pasado por el linchamiento que sufrió la familia de un alumno, que consiguió en los tribunales que su hijo recibiera al menos el 25% de las asignaturas en castellano. Se lo reconoció el TSJC, que dictó una orden que el Govern acató y cumple desde el pasado mes de diciembre. El fallo se aplica únicamente en el aula de la familia que lo pidió.

El Govern apoyó manifestaciones contra esta familia. Los padres fueron víctimas de una campaña muy radical en las redes sociales. Un exprofesor de la Universidad Autónoma de Barcelona llegó a pedir que se «apedreara» la casa del alumno y a reclamar que la familia se marche de Cataluña. «No queremos supremacistas castellanos que nos odian«, escribió.

El TSJC ordenó el pasado mes de diciembre al Govern a aplicar el 25% de español en el centro de Canet. Fue una medida cautelar, a la espera de resolver el fondo de la causa, iniciada por la familia de un niño que pedía el 50% de castellano. El pasado mes de febrero, un grupo de familias, contrarias al bilingüismo, presentaron un recurso contra la orden emitida por el TSJC.

En marzo, el tribunal desestimó la impugnación y ahora ha vuelto a tumbar el recurso. Las familias partidarias de la enseñanza solo en catalán alegaban que el uso vehicular de castellano y catalán «no es conforme» con el Estatut, que reconoce el derecho de los alumnos a recibir la educación en catalán y no ser separados en grupos o centros por razón de lengua. Estas familias afirmaban además que «no se ha llegado a una normalización lingüística plena, que la escuela actúa como único motor en este sentido, y que el sistema monolingüe es más efectivo para asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales».

El TSJC asegura que la jurisprudencia «ha descartado que concurra en los alumnos un derecho subjetivo, de forma que no se puede deducir que la aplicación del sistema de conjunción lingüística comporte una lesión eventualmente irreparable de un supuesto derecho de los alumnos a una enseñanza monolingüe vehicular».

Las familias aún pueden recurrir esta decisión del TSJC al Tribunal Supremo. En su argumentario, podrán incluir el nuevo decreto ley aprobado por el Govern esta semana y que afirma que no se pueden aplicar porcentajes en la enseñanza. La Generalitat envió el martes pasado a los directores de los centros una instrucción sobre cómo adaptarse al decreto aprobado y evitar cumplir así la sentencia del 25%.

El Gobierno catalán ordena a los centros mantener el catalán como lengua «vehicular y de aprendizaje» e insta a las escuelas a «evitar la utilización de porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas». El Govern dio a entender que no cumplirá la sentencia y además afirmó que tratará de que la cuarentena de centros, como el de Canet, que ya aplican el 25% en cumplimiento de causas judiciales concretas, den marcha atrás y dejen de usar el español también como lengua vehicular. «Los docentes no pueden optar por un uso de la lengua diferente al previsto en cada proyecto lingüístico, un profesor no puede escoger en qué lengua imparte la clase», avisó el consejero de Educación.