Educación quiere endurecer el acceso para ser profesor

El Gobierno quiere dar la vuelta a la carrera profesional del profesorado endureciendo el acceso a los grados de Educación Infantil y de Educación Primaria (lo que se conoce por Magisterio), así como al máster en Formación del Profesorado, que habilita a los graduados para dar clase en Secundaria y Bachillerato. Y plantea hacerlo con una serie de pruebas específicas y nuevos requisitos para favorecer «una mejor selección de los estudiantes».

El Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, recoge estas medidas en un documento de negociación que dio a conocer ayer a los sindicatos de la enseñanza y a las comunidades autónomas. El texto contempla 24 propuestas para la mejora de la profesión docente, entre ellas superar un examen especial tras la selectividad para poder cursar Magisterio que permita evaluar las habilidades lógico-matemáticas y comunicativas de los aspirantes a maestros de Infantil y Primaria, así como su razonamiento crítico, y que también incluiría aspectos referidos a actitudes y competencias de la profesión docente.

«Esta es una negociación muy amplia y larga, que puede prolongarse muchos meses», señalan fuentes del Ministerio para subrayar su complejidad. La propia ministra ya recordaba el pasado martes en el Senado que hace 40 años que no se afronta una reforma y modernización de la profesión docente.

El documento con el que el Gobierno quiere «dar la vuelta a la profesión», como ilustran desde Educación, apuesta por un nuevo modelo de iniciación a la docencia –lo han llamado Proceso de Iniciación a la Docencia (PID)– basado en la práctica y en la formación permanente del profesorado, incluyendo a tutores de prácticas «seleccionados de entre los mejores profesores en activo» para formar a los que superen las oposiciones y se dispongan a iniciar el ejercicio profesional.

En esa 'revolución', Educación propone el establecimiento de una prueba de acceso a los grados en Educación Infantil y Primaria, similar a la que ya existe en Cataluña y Baleares. Además, los egresados deberán poder satisfacer sus expectativas de empleabilidad, «lo que actualmente no sucede», precisa el documento, que aporta un dato para la reflexión: de los casi 30.000 maestros egresados en el curso 2019-20 solo hubo 12.000 plazas vacantes por jubilación. «Cada año hay 18.000 chavales que han estudiado un grado universitario y que luego no tienen expectativas de trabajar, eso no es sostenible; hay que ajustar la oferta a la demanda», argumentan desde Educación.

El texto también ofrece datos de los alumnos graduados en otras carreras universitarias (Matemáticas, Historia, Filología, Biología...) que realizaron el máster para formarse como docentes y poder dar clases en los institutos. El año pasado hubo 37.262 egresados de este máster y apenas se generaron 10.000 vacantes por jubilación. Por eso propone que se valore el establecimiento de una prueba similar a la de Educación Infantil y Primaria para el acceso al máster, además de una serie de requisitos relacionados con el área de conocimiento de cada especialidad, de modo que, por ejemplo, un egresado en una carrera de letras pueda elegir la especialidad del máster de Matemáticas. Plantea, asimismo, la posibilidad de ampliar la duración del máster para determinadas especialidades.

Prácticas retribuidas

El texto, titulado '24 grandes propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente' apuesta, además, por revisar el diseño actual de las prácticas de Grado y de Máster para acercar al estudiante a la realidad que encontrará en su futuro laboral y enriquecer su formación teórica con una experiencia directa. «Estas prácticas», precisa el documento, «no están orientadas hacia una especialización docente, por lo que no resultan directamente aplicables procedimientos empleados en otras profesiones, como el MIR, destinados específicamente a la especialización de quienes los cursan». Educación propone adoptar un proyecto formativo dual que se desarrolle complementariamente en la Universidad y en un centro educativo de enseñanza, en el que la actividad laboral pueda estar retribuida.

