Una década después de su paso por televisión pocos recuerdan a Begoña Rodrigo (Requena, 1975) como la concursante borde de la primera edición del reality ... gastronómico 'Top Chef' que presentaba Chicote. Aquella experiencia, de la que salió victoriosa, le vino bien «para ganar pasta, sumar clientes y hacerme popular», pero es agua pasada. Después de permanecer durante años en el escaparate de la alta cocina, es su trabajo al frente del restaurante La Salita, que puso en marcha en Valencia en 2005, lo que le ha hecho grande.

Allí, en su casa, que abre sus puertas en un antiguo palacio del barrio de Ruzafa donde ha ejercido como anfitriona de The World 50 Best, la chef, reconocida con una estrella Michelin y dos Soles Guía Repsol, ofrece una cocina de proximidad, apostando por los productos de la huerta valenciana y la cocina mediterránea. ¿El plato estrella? La tiara: una mezcla de salazones de bonito, bacalao y mojama, polvo de almendra, tartar de tomate y aceite de albahaca. Todo sobre una base de salsa pesto y una yema de huevo encurtida. La acidez del vinagre es el hilo conductor de sus platos, a los que dedica su vida.

Lunes

05.30 horas. Me gusta levantarme temprano, incluso los domingos. A las cinco y media o las seis de la mañana, aunque me acuesto tarde, sobre la una. Duermo poco, me aburre.

06.30 horas. Para espabilarme elijo la ducha, no me gusta desperdiciar el agua, aunque si estoy muy muy cansada lleno la bañera con unas sales, pero lo hago de uvas a peras.

07.30 horas. Honestamente, dedico la mayor parte de mi tiempo a mi trabajo, porque aunque no esté trabajando cualquier cosa que veo o que me inspire la voy apuntando. Me encantaría aprender a desconectar, pero aún no lo he conseguido.

Martes

09.00 horas. La compra es cosa mía, tanto para mi casa como para el restaurante. Los proveedores los busco yo, y luego pruebo el producto. A partir de ahí, ya delego. Para casa siempre hago la compra en el mercado y después me la llevan.

12.30 horas. Toca cocinar. Me siento orgullosa de todos mis platos, aunque el último que haces siempre es el que más te apetece, ¿no? Reconozco que el que más alegrías me ha dado es la tiara de encurtidos y salazones. Y con el que me identifico mucho es con el all i pebre blanco -una delicada variedad de pasta que hacen en casa y que acompañan con sabores de la tierra: lomos de anguila e hinojo con naranja encurtida-. Con el actual trabajo de vinagres y cítricos que estamos haciendo ambos se han elevado a otro nivel y me hacen sentir mucho orgullo.

Miércoles

10.00 horas. Estudio e investigo prácticamente a diario. Todos los días sale algo. Pero desde hace más de dos años los miércoles los dedico a poner en práctica todo aquello que voy pensando. Además, chequeo todo lo que tenemos en marcha.

- ¿Pesan mucho las estrellas Michelin?

- A mí no me pesan. Hay que ver las estrellas como una consecuencia de algo, no como un objetivo. Si no lo ves así se pierde el disfrute. Las estrellas vienen porque hay un trabajo detrás y este ha obtenido su premio. No deben pesar si el trabajo realizado es sólido.

00.00 horas. No suelo ver la televisión, y eso que muchísima gente me sigue recordando por 'Top Chef'. Y las apariciones en Canal Colcina y Telecinco han ayudado a mantener vivo el recuerdo. Es verdad que a veces en casa enchufo la tele para tenerla de fondo como compañía. Pero sin más, es un vicio como otro cualquiera.

- ¿Tampoco ve programas de cocina?

- La verdad es que no. Veo más plataformas digitales, donde elijo qué, cómo y cuándo. Y ahí sí que veo programas como Chef's table o algunos especializados en lo que me interese. Pepe Solla -Casa Solla, con una estrella Michelín y tres Soles Repsol-, Ángel León -Aponiente, cuatro estrellas Michelin y tres Soles Repsol- y Maca de Castro -una Estrella Michelin, una Estrella Michelin Verde y tres Soles en la Guía Repsol- son mis cocineros favoritos.

Jueves

08.00 horas. Tengo que atender a mi perra, sacarla a dar un paseo. Se llama 'Leo' y estoy completamente 'in love' con ella.

09.00 horas. Hace tiempo que me cansé del gimnasio. Prefiero administrar mi tiempo en casa. He aprendido que tengo que yhacer el deporte que podré seguir practicando a la larga. Ya tengo una edad, por eso hago una tabla diaria de ejercicios en casa.

18.00 horas. Estoy empezando a ser familiar. Nunca lo he sido, pero ahora cada vez lo disfruto más. Los hijos hacen milagros. Este, el de estar con la familia, es uno de ellos, Mi debilidad es mi hijo Mik.

Viernes

15.00 horas. Nunca tengo claro dónde voy a comer cuando salgo. Depende. Aunque suene 'gallego', a veces el cuerpo me pide sorpresa, un menú degustación, y a veces me pide una barra. También depende mucho de la compañía. Tienes que elegir muy bien tu compañía para que las experiencias no se vengan abajo. También me gusta salir de cañas. Bueno, en realidad soy más de vino. Pero me encanta estar con gente y hablar. Me gusta saber cómo se mueve el mundo, y eso yendo de cañas lo puedes ver fácilmente

18.30 horas. Para relajarme elijo el buceo. Es mi pasión, junto con viajar. Pero como normalmente no es posible practicarlo, me quedo con la lectura o la música. Puedo leer y oír casi de todo, a excepción del reggaeton. También me gusta hacer kintsugi - técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino-, pasear por la playa o jugar con mi perra. Cosas básicas.

21.00 horas. Si pudiera me encantaría ver a diario caer el sol, tomar una botella de vino con Pepe Solla y vivir cada día como si fuese el último. Esa es mi debilidad, mi gran pasión.