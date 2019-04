Dosis de esperanza en Malawi La nueva vacuna es inoculada a los niños de un barrio de Lilongüe, la capital de Malawi, el primer día de la campaña. :: / FOTOS: AFP El país africano ensaya una vacuna que puede cambiar el rumbo de la lucha contra la malaria GERARDO ELORRIAGA Lunes, 29 abril 2019, 09:40

La esperanza comienza a aletear tímidamente en la ciudad de Mitundu, en el interior de Malawi. Su centro de salud ha sido elegido para desarrollar un programa de prevención farmacológica contra la malaria, aún en fase piloto, que tendrá continuación en dispensarios de Ghana y Kenia. Durante dos años, 360.000 niños de estos países serán inoculados con la vacuna 'RTS,S' y, si los resultados son positivos, la Organización Mundial de la Salud impulsará su implantación en aquellas regiones del planeta donde la enfermedad es endémica. A menos de cien kilómetros de ese primer laboratorio de pruebas reales ha vivido la carmelita canaria Inmaculada Cabrera. Su trabajo durante treinta años en el hospital de Kapiri da cuenta de la enorme incidencia del problema. «No es que los pacientes acudan por padecerla, sino que resulta raro que alguno, independientemente de la dolencia que sufriera, no la tenga», expone.

Una picadura desencadena el proceso en el individuo. El mosquito hembra del género Anófeles trasmite el parásito Plasmodium, que se multiplica en el hígado antes de afectar a los glóbulos rojos y alterar el flujo de sangre a los órganos vitales. Las estadísticas de Malawi hablan de 4.000 víctimas anuales y un 70% de los fallecidos son menores de cinco años. No se trata de un fenómeno temporal. La precariedad en que se desenvuelve la vida cotidiana favorece su expansión durante todo el año. «La incidencia es terrible porque los mosquitos abundan en las tierras encharcadas tras el periodo de lluvias, pero es que, durante la estación seca, la población se abastece en riachuelos donde también prolifera», explica Cabrera. «Hablamos de que una persona puede tener cinco o seis episodios de malaria a lo largo de un solo año».

El 65% de los habitantes de la pequeña república en torno al lago Malawi viven en condiciones de miseria extrema y sufren insuficiencias dramáticas en materia de higiene, agua potable y alimentación adecuada, condiciones que favorecen la proliferación del contagio. Además, la precariedad de las infraestructuras sanitarias proporciona el escenario propicio para su permanencia. «Si se trata de la vertiente cerebral, la atención médica ha de ser inmediata porque resulta fatal», advierte la religiosa.

«Si se ha conseguido erradicarla en el nortedel planeta, ¿por qué no en el sur?»

Mamen Lucas conoce bien los síntomas que preludian su aparición. Parece una gripe por el repentino cansancio, la pérdida de apetito o el dolor de cabeza que antecede a la llegada de la fiebre. Esta técnico de proyectos de la ONG Manos Unidas vivió durante cinco años en diversos países de África Central y la ha experimentado cinco veces. «Cuando llevas tanto tiempo no puedes utilizar los medicamentos preventivos», aduce. En una de las ocasiones, vomitó con tanta frecuencia que sufrió dolorosas agujetas. La última crisis se produjo durante unas vacaciones en el Golfo de Guinea y, tras aterrizar en Madrid, acudió rauda al hospital de la Paz. «Formo parte de un estudio piloto porque, superadas las 48 horas iniciales, no me ha dejado huella, lo que resulta bastante extraño».

Un peligro asumido

Lo peor no es sufrirla, sino carecer de medios para afrontarla. «Para nosotros, los expatriados, es grave; para los nativos se trata del día a día, un peligro asumido», reconoce. Conviven con el mal y mueren por no tratarlo. Su estado de salud se complica porque ataca a la hemoglobina y provoca anemia. Ellos no puedan dejar de trabajar y sólo cuando están muy graves acuden al médico. A menudo recurren a remedios tradicionales, formados por compuestos de hierbas. «He visto morir a niños con los ojos en blanco tras haber perdido buena parte de sus glóbulos rojos», lamenta. Según su experiencia, la malaria es el comodín para todo tipo de enfermedades, caso de la esplenomegalia o inflamación del bazo, también de elevada letalidad.

La vacuna puede suponer toda una revolución, siquiera al final de un largo túnel. A juicio de Estrella Lasry, responsable de medicina tropical en Médicos sin Fronteras, cualquier iniciativa para disminuir su peso es bienvenida. «Se trata de un proceso largo que tiene que desembocar en un amplio conocimiento y el diseño de estrategias de salud pública».

La malaria o paludismo, las enfermedades infecciosas, las diarreicas, el VIH-sida y la tuberculosis se ceban con los 1.000 millones de habitantes de los países con bajos ingresos. En el caso de la primera, su repercusión alcanza a la India y diez Estados del África subsahariana. Una tercera parte de todos los casos del mundo procede de Nigeria y Congo, dos territorios inmensos con escasa articulación en los que convergen todo tipo de problemas, incluso bélicos, que dificultan la acción sanitaria. La situación también se ha complicado en Venezuela, uno de los primeros países del área endémica en erradicarla y que ahora contempla la aparición de un millón de afectados, víctimas de la implosión económica.

La prevención que anuncia la 'RTS,S' se sitúa en el 40% de los casos, una cifra reducida frente a otras de su género, pero, aún así, sus posibilidades se antojan inmensas. El Plasmodium agrede a 200 millones de personas cada año. «Si una persona pasa de sufrir seis capítulos a tres o cuatro, ya no enlazaría una con otra. La reducción es muy importante, y la calidad de vida del afectado se incremente sustancialmente».

Pero el mosquito Anófeles seguirá campando a sus anchas, en medios pantanosos e insalubres, mientras no mejore el sistema sanitario. «Se trata de una enfermedad de la pobreza», alega Lasry, y habla de la necesidad universal de un diagnóstico, tratamiento y medicamentos, complicada en lugares sin acceso físico a un modesto dispensario. «Desde 2000 a 2016 todos los reportes mostraron una disminución global de su incidencia y, a ese respecto cabe destacar la atención maternoinfantil, pero ahora asistimos al estancamiento debido a la situación de Centroáfrica o Sudán del Sur», apunta. La experta habla de flagrantes contradicciones que revelan la miseria, en este caso moral, del ser humano. «Se han producido grandes contribuciones económicas, pero las infraestructuras sanitarias se han destruido y las entidades sanitarias internacionales, en muchos casos, han tenido que irse al empeorar las condiciones de seguridad. La población es aún más vulnerable».

Los más desfavorecidos

La campaña de vacunación llega tras cinco años de experimentos en laboratorios y treinta años de investigación. Mientras tanto, las ONG han llevado a cabo medidas preventivas, caso de las labores de saneamiento y la distribución de mosquiteras con insecticida, la pulverización de las paredes, allí donde el animal descansa, el uso de herbicidas o la ubicación de trampas en el interior de los domicilios. Pero el enemigo responde eficazmente a los retos. «El insecto cambia rápidamente su comportamiento. Se adapta a las nuevas circunstancias y las soluciones dejan de funcionar».

La rentabilidad se ha argüido como una de las causas de los limitados éxitos en la lucha contra la enfermedad. Los críticos afirman que las enfermedades que afectan especialmente a los grupos más acomodados concitan mayores fondos y más investigadores que aquellas que perjudican a los más desfavorecidos. Las respuestas parecen avalar la hipótesis. «Si se compara con el cáncer, puede ser así, pero se encuentra favorecida frente al noma o la enfermedad del sueño, por ejemplo, que ataca a la gente más pobre de los países más pobres, a aquellos que padecen el gasto sanitario menor y también el más irrelevante peso político», admite la experta. «No tienen voz para defender las inversiones». Lasry recuerda que la leishmaniasis canina cuenta con vacuna, y la humana, que ya se conocía en la antigua Babilonia, carece de ella.

La memoria colectiva parece haber olvidado que la malaria, cuando todos la conocían como paludismo, residió entre nosotros, los europeos. El delta del Ebro fue uno de los últimos lugares de España donde el patógeno se cobró sus últimas vidas, hace ya sesenta años. «Si se ha conseguido en el norte del planeta, ¿por qué no podemos aspirar a lograrlo en la mitad sur?», se pregunta la especialista de Manos Unidas.

El mosquito propagador

La hembra del mosquito Anófeles trasmite el parásito esponsable de la enfermedad. El 'P. falciparum' es la cepa prevalente en África. Provoca el 90% de los fallecimientos y puede causar la malaria cerebral, una forma severa con una tasa de mortalidad infantil del 18%.

de los casos de malaria en el mundo acumula el África Subsaharian, así como el 92% de las 435.000 víctimas mortales que causó en 2017.

Los niños, más vulnerables

Los niños menores de cinco años son el grupo más vulnerable. En ese mismo ejercicio, ese intervalo de edad agrupó el 61% de los fallecimientos.