Dos vecinas de Málaga hallan una bolsa con 3.000 euros y se la entregan a la Policía Local María Josefa Atencia y Encarni Fernández localizaron el dinero en una jardinera de una plaza y no lo dudaron: «Lo que no es de uno, uno no se lo queda»

Eugenio Cabezas Lunes, 10 de julio 2023, 11:24

María Josefa Atencia y Encarni Fernández son dos vecinas de Torrox que suelen pasear juntas a última hora de la tarde, cuando refresca. El pasado miércoles salieron, como de costumbre, desde la zona del Pontil hacia La Almedina, cuando al pasar por una plaza cercana, junto al centro de salud local y los juzgados, localizaron una bolsa de plástico llena de documentación en una jardinera. «Metí la mano y toqué algo blando, y fue entonces cuando vimos que había mucho dinero», ha confesado este sábado Fernández, de 57 años, ama de casa, casada y con dos hijos.

«En ese momento no lo piensas, pero lo que no es de uno, uno no se lo queda», ha expresado para explicar porqué las dos amigas no se pensaron «en ningún momento» quedarse con los cerca de 3.000 euros que había en su interior. «Y mira que me hubieran venido muy bien, pero no soy capaz, eso es un delito», ha confesado Fernández, quien ha explicado que a pesar de su gesto altruista, aquella noche «lo pasé realmente mal, pensando que podía ser dinero robado o falso, o que habría una cámara oculta grabándonos», ha manifestado.

Pero nada de eso ocurrió. Tras acudir a la Jefatura de la Policía Local, los agentes localizaron al dueño del botín, que resultó ser un empresario malagueño, que ha pedido permanecer en el anonimato. No obstante, el día que le devolvieron el dinero aseguró que les iba a hacer un regalo a las dos mujeres, a las que se mostró «profundamente agradecido». «Lo hemos hecho con el corazón, no es necesario que nos regalen nada», ha asegurado Fernández, para quien el dinero que se encuentra uno en la calle, en casos como éste, «puede ser dinero maldito si uno se lo queda».

Sus entornos cercanos han aplaudido también el gesto de estas dos humildes vecinas de Torrox, aunque no todos los vecinos comparten su criterio y tampoco 'el pueblo', a tenor de los comentarios en las redes sociales tras dar la Policía Local torroxeña a conocer la historia a última hora de este viernes. «Muchos nos han dicho que se lo hubieran quedado, pero no soy capaz, no tuvimos la tentación en ningún momento de quedarnos algo que no es nuestro», ha argumentado Atencia, de 59 años, viuda y madre de dos hijos.

Por su parte, fuentes policiales han asegurado a este periódico que quedarse con dinero localizado en la calle es constitutivo de un delito de apropiación indebida. En estos casos, los agentes custodian la cantidad hasta que consiguen acreditar su propiedad. Es entonces cuando proceden a entregarlo. Ocurre lo mismo con cualquier objeto de valor perdido. En el momento de la entrega en las dependencias policiales, se pregunta al que lo localiza si renuncia a su posible derecho en caso de que no se encuentre al titular. Si transcurridos dos años nadie lo reclama, se le da al que lo encontró.

Desde la Policía Local han destacado «la honrada y ejemplar actuación» de estas dos vecinas de Torrox, cuya actitud «es digna de mención y de reconocimiento». El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), se ha sumado también a estas felicitaciones, destacando «el gesto de gratitud que han tenido, entregando el dinero en la Jefatura policial». «Estoy muy orgulloso de ellas», ha apostillado.