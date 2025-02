Dos de cada tres catalanes creen que hay demasiada inmigración

El debate sobre la migración se perfila como uno de los asuntos clave de los próximos años. Los catalanes, según una encuesta del CEO (el ... CIS catalán) no tienen en general una opinión desfavorable sobre los inmigrantes, pero en cambio sí creen que hay demasiados extranjeros en Cataluña. El 17% de la población catalana es de origen extranjero, según el Idescat. Para casi el 60% de la ciudadanía de Cataluña este porcentaje es demasiado alto. El 58% considera que hay mucha o bastante inmigración en Cataluña. El 17% se queda en una posición intermedia, ni mucha ni poca, y para el 23% las cifras no son alarmantes. Además, el 62% estima que el Govern ha perdido el control de quién entra y sale del país.

El sondeo del CEO concluye además que el porcentaje de catalanes que piensa que, en las cosas importantes, los inmigrantes son parecidos a los nacidos en Cataluña es similar. Los encuestados, en una nota de 6,6 sobre 10, valoran como positiva la migración para la economía, en un 6 para la cultura y en un 5,6 para la convivencia. Los votantes de la izquierda creen que la llegada de personas de otros países hace de Cataluña un lugar mejor para vivir, mientras que los de derechas son más escépticos al respecto.

El barómetro del CEO, que no incluye en esta ocasión una estimación de voto ni de resultados en caso de elecciones, señala asimismo que la cuestión identitaria va perdiendo peso en la sociedad catalana, en línea con la afirmación del presidente de la Generalitat de una cierta tendencia hacia la normalización política. Así, el 40% de los encuestados entiende que las relaciones entre Cataluña y el resto de España han perdido importancia política respecto a la década pasada. El 35% no se define al respecto y el 24% no está de acuerdo con esa tesis.

Em materia de igualdad, la mayoría de la población se reconoce feminista. El 45% afirma serlo, frente al 29% que lo niega, el 15% no está seguro y el 11% no lo sabe. Pero cuando el encuestador define al entrevistado qué es ser feminista (pensar que los hombres y las mujeres deberían tener los mismos derechos), el porcentaje de los que se considera feminista alcanza el 72%.

Respecto al catalán, el 53% asegura que ha empeorado, el 46% cree que irá a peor y un 40% advierte de que es una lengua amenazada que podría desaparecer. El 33% estima que tiene el futuro asegurado. La lengua mayoritaria, en cualquier caso, es el castellano. El 80%, mientras, ve el cambio climático como una amenaza para la humanidad, pero la media de los que están dispuestos a pagar más impuestos para luchar contra el cambio climático no supera el 5 sobre 10.