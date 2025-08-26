HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
AFP

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 15:06

Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado.

Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Ourense, el Coronel Peñas, en un acto esta mañana en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El otro herido fue trasladado en ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  6. 6 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Valencia
  7. 7 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado