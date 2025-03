Los dos alcaldes que se turnan en un pueblo de Valladolid se suben el sueldo a 50.000 euros

La primera polémica del nuevo equipo de Gobierno de Aldeamayor de San Martín (formado por Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos) no ha tardado en ... llegar. Apenas mes y medio después de la constitución del Ayuntamiento, en la que PSOE y PP pactaron repartirse la Alcaldía -que pasará a 'manos' populares a mitad de mandato-, el tripartito ha aprobado las retribuciones, dedicaciones e indemnizaciones de los cargos públicos para el mandato 2023-2027.

Una de las medidas más polémicas tomadas en este pueblo de unos 5.500 habitantes, que no ha sentado nada bien a la oposición -Centristas CCD y Vox, que votaron en contra-, es la subida del 62% del sueldo del alcalde, el socialista Fernando de la Cal, respecto al anterior mandato. Así, pasará de percibir 30.800 euros brutos anuales (en 2019 ya se incrementó esta cuantía el 55%) a 50.000.

Ahora, eso sí, con una dedicación exclusiva -hasta ahora parcial-. Misma cuantía, también con una dedicación exclusiva de 35 horas semanales, recibirá el teniente de alcalde, el popular Roberto Martínez, de forma que ambos cargos ingresarán 3.571,72 euros brutos mensuales durante toda la legislatura, con independencia de si ocupan la Alcaldía o la Tenencia de Alcaldía. En el anterior mandato, el teniente de alcalde percibía un sueldo bruto anual de 26.600 euros, repartidos en catorce mensualidades.

El actual regidor, Fernando de la Cal, considera que la decisión de equiparar ambos salarios viene motivada por el hecho de que Roberto Martínez asume, además de la Tenencia, «alguna concejalía». «Al repartir dos años la Alcaldía y otros dos la Tenencia, ahora mismo estamos haciendo cosas similares, aunque las firmas directas son mías y luego van a ser de él», justifica el primer edil, que matiza que Martínez «tiene que llevar varias cosas a la vez, concejalías que antes llevaba el alcalde».

Además, asegura que se trata de salarios similares a los de hace dieciséis años en el municipio vallisoletano. «En 2007, el alcalde cobraba 2.830 euros y el teniente alcalde, 2.416. He venido cobrando en la anterior legislatura 1.700 euros, y en la otra 1.371. Eso son rebajas del 50%. Que ahora se suba la dedicación al total porque la ley nos deja tres dedicaciones exclusivas y solo hemos cogido dos, no creo que sea subida, pero es lo que hay», sostiene.

La tabla de retribuciones, ratificada el jueves pasado en pleno, incorpora también novedades tanto en el número de dedicaciones como en la cuantía a percibir por los concejales. En 2019 se acordaron un total de cinco dedicaciones parciales, de manera que dos ediles cobrarían 15.400 euros brutos al año por un 33% de la jornada y otros tres, 12.600 euros brutos anuales por nueve horas semanales. Esta vez, las dedicaciones parciales (60%, 21 horas semanales) ascienden a seis, con un sueldo bruto anual de 30.000 euros, es decir, 2.142 euros brutos mensuales. Tres son para PSOE, dos para PP y la última, para la única representante de Ciudadanos en el Consistorio. Cada uno con su respectivo área.

«Es muchísimo dinero»

En lo relativo a esta subida, un informe de Intevención considera que «no se aporta justificación para el establecimiento de los nuevos importes retributivos». Este mismo documento advierte, asimismo, de que el gasto en retribuciones durante todo el mandato, que asciende a casi millón y medio si se tiene en consideración la Seguridad Social, «supone un riesgo para la estabilidad económica de los gastos de personal» e implicará la realización de un análisis sobre la «suficiencia económica par hacer frente a los gastos de personal de los meses restantes de 2023».

En referencia a ello, De la Cal defiende que «no es verdad, no tiene nada que ver con la estabilidad del Ayuntamiento». «Es una partida que no está contemplada en los presupuestos de este año, que ya están cerrados, pero no ponen en riesgo la situación económica municipal. Es como si contratamos a cuatro trabajadores, el informe pondría lo mismo porque son gastos que no estaban previstos», explica.

Por su parte, el portavoz del grupo Centristas CCD, Félix Antonio Calleja, considera que es «una barbaridad». «Estamos hablando de muchísimo dinero por cuatro años. No hay municipio de la provincia con el tamaño de Aldeamayor en el que se vaya a cobrar tanto», critica Calleja, cuyo partido fue la segunda fuerza más votada el pasado 28-M (obtuvo cuatro concejales, los mismos que PSOE).

«¿De dónde lo van a quitar?», se cuestiona el portavoz del principal grupo de la oposición, quien considera que se trata de «sueldos de ministro para neustra localidad».