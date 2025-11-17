HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?

Dos agraciados en el sorteo de La Primitiva han sido premiados este lunes con más de 56.000 euros

La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.284.840 euros

R. H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:37

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 17 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 2, 8, 12, 13, 45 y 46. El número complementario es el 4, el reintegro el 2, y el Joker, .

La recaudación del sorteo ha asecndido a 6.284.840 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 01.660 de Hellín (Albacete), situado en Gran Vía, 37 y en la Administración de Loterías nº 146 de Barcelona, situada en Palomar, 16. Cada uno de los afortunados ha ganado 56.453,82 euros.

  El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  6. 6

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  Alerta alimentaria: listeria en seis quesos españoles

