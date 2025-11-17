Dos agraciados en el sorteo de La Primitiva han sido premiados este lunes con más de 56.000 euros

R. H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:37 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 17 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 2, 8, 12, 13, 45 y 46. El número complementario es el 4, el reintegro el 2, y el Joker, .

La recaudación del sorteo ha asecndido a 6.284.840 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.500.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 01.660 de Hellín (Albacete), situado en Gran Vía, 37 y en la Administración de Loterías nº 146 de Barcelona, situada en Palomar, 16. Cada uno de los afortunados ha ganado 56.453,82 euros.