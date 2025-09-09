HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Dos afortunados se llevan 123.016,79 euros cada uno en el sorteo de Euromillones de este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 38.207.076,60euros

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:28

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 9 de septiembre de 2025, está compuesto por los números 3, 13, 24, 39 y 40. Las estrellas son los números 2 y 8. El Millón ha correspondido al código SVL64651.

La recaudación del sorteo ascendió a 38.207.076,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) premiados con 123.016,79 euros que han sido validados en la Administración de Loterías nº 14 de Vitoria-Gazteiz (Álava), situada en Aranzábal, 11 y en la nº 202 de Madrid, situada en Francos Rodríguez, 68.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 30 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Torrijos (Toledo), situada en Plaza Doctor Cifuentes, 5.

