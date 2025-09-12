HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Millón del Euromillones deja su premio en Las Palmas de Gran Canaria este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 51.035.646,20 euros

R. H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:38

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de agosto está compuesto por los números 5, 10, 23, 31 y 37. Las estrellas son los números 3 y 11. El Millón ha correspondido al código SXC57545.

La recaudación del sorteo ascendió a 51.035.646,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 43.035 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), situado en Farmacéutico Miguel Padilla, 4.

