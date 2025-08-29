HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Dos afortunados ganan 138.000 euros cada uno en el sorteo de Euromillones de este viernes

La recaudación del sorteo ascendió a 53.248.734 euros

R. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:19

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de agosto está compuesto por los números 6, 9, 10, 13 y 37. Las estrellas son los números 1 y 7. El Millón ha correspondido al código SPH75211.

La recaudación del sorteo ascendió a 53.248.734 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) premiados con 138.979,20 euros cada uno que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 62.645 de Estella/Lizarra (Navarra), situado en Mayor, 38 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 50 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de Valdoviño (A Coruña), situada en Puerta del Sol, s/n.

