Dos afortunados ganan 138.000 euros cada uno en el sorteo de Euromillones de este viernes

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de agosto está compuesto por los números 6, 9, 10, 13 y 37. Las estrellas son los números 1 y 7. El Millón ha correspondido al código SPH75211.

La recaudación del sorteo ascendió a 53.248.734 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) premiados con 138.979,20 euros cada uno que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 62.645 de Estella/Lizarra (Navarra), situado en Mayor, 38 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 50 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de Valdoviño (A Coruña), situada en Puerta del Sol, s/n.

