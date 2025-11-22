HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?

Dos acertantes en el sorteo de la Primitiva se llevan más de 94.000 euros este sáabdo

La recaudación del sorteo ascendió a 10.613.404 euros

R. H.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:51

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 22 de noviembre, está formada por los números 09, 12, 15, 22, 34 y 48. El número complementario ha sido el 13 y el reintegro, el 5. El Joker corresponde al 2 359 824.

La recaudación del sorteo ascendió a 10.613.404 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 44.000.000,00 de euros

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.790 de Arrecife (Las Palmas), situado en La Azaña, 4-bajo izquierda y en la Administración de Loterías nº 1 de Casas Ibáñez (Albacete), situada en Carretera de Jorquera, 4. .

