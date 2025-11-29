Dos acertantes del sorteo de la Primitiva se llevan más de 706.000 euros este sábado

Loterías y apuestasDos acertantes del sorteo de la Primitiva se llevan más de 706.000 euros este sábado
R. H.
Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:34
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 29 de noviembre, está formada por los números 20, 31, 35, 36, 37 y 46. El número complementario ha sido el 25 y el reintegro, el 8. El Joker corresponde al 3 068 183.
La recaudación del sorteo ascendió a 11.039.068 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000 de euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 32.325 de Almoradí (Alicante), situado en avenida Manuel de Torres, 20, y en el nº 45.540 de La Bañeza (León), situado en Reloj, 15. Cada afortunado ha ganado un premio de 706.733,41 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 48.110 de San Asensio (La Rioja), situado en Plaza Nueva, s/n, y en la Administración de Loterías nº 525 de Madrid, situada en Indalecio Prieto, 3. Cada jugador se ha llevado 114.605,42 euros.